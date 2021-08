El abogado constitucionalista Lucas Ghersi Murillo promueve la recolección de firmas denominada ‘No a la Asamblea Constituyente’, que busca evitar el cambio de la Constitución, tal como lo anunció el gobierno del presidente Pedro Castillo. El letrado llegará hoy a Trujillo para explicar las acciones de recolección de rúbricas que realizarán en todo el país. Además, junto a otros líderes políticos, participará de la denominada ‘Marcha por la democracia’, por las calles trujillanas.

¿Por qué se debería apoyar esta iniciativa?

La Asamblea Constituyente es una amenaza para el estado de derecho, porque, a diferencia de lo poderes constituidos comunes y corrientes como el Congreso de la República, no ejerce un poder limitado, sino un poder ilimitado. La Asamblea Constituyente podría aceptar cualquier cosa, podría suprimir un derecho fundamental, podría eliminar los límites a la reelección presidencial, podría intervenir organismos constitucionales tales como el Ministerio Público o el Poder Judicial. De hecho, en 1999, en Venezuela la Asamblea Constituyente de ese país intervino el Ministerio Público, entonces una Asamblea Constituyente posee poder absoluto y el poder absoluto puede dar lugar a que exista una arbitrariedad, también, absoluta.

¿La iniciativa, entonces, busca que solo sea el Congreso quien pueda reformar o modificar la Constitución?

Nosotros no somos defensores fanáticos del statu quo, nosotros aceptamos que la Constitución puede ser modificada en parte, posiblemente, pero queremos que las modificaciones se lleven a cabo dentro del margen del derecho, que sea el Congreso quien discuta modificaciones parciales de la Constitución, para poder tener un debate real y para que no exista el riesgo de copar las instituciones del Estado.

¿Cómo va la recolección de firmas y cuál es la meta?

Nosotros estamos recolectando firmas en todas las regiones del Perú. Estamos cerca de recolectar un millón de firmas a nivel nacional, es decir, se está evidenciando que los peruanos van a mandar un mensaje democrático muy fuerte, que es un mensaje para decirle no a la Asamblea Constituyente y para resguardar el estado de derecho. Tenemos pensado recolectar firmas durante todo agosto y parte de setiembre, para, a fines de setiembre o inicios de octubre, presentar el expediente a la ONPE. El objetivo es conseguir, aproximadamente, 3 millones de firmas.

¿Crees que el Congreso debería darle la confianza al gabinete de Guido Bellido este 26 de agosto?

Creo que ahí hay un dilema, porque este es un gabinete que, evidentemente, no amerita la confianza de nadie, porque es un gabinete con profesionales no capacitados, con personas vinculadas a organismos de fachada a Sendero Luminoso, es un gabinete que no inspira confianza a nadie. Sin embargo, la Constitución Política del Perú contiene dentro de ella un elemento muy peligroso que debería reformarse, que es esta posibilidad de disolver el Congreso si no da la confianza y evidentemente la estrategia de Pedro Castillo es forzar la disolución del Congreso para ponerse a gobernador por decretos como un verdadero dictador. Ante eso, el Congreso debe otorgarle la confianza al gabinete.

¿Participarás de la denominada ‘Marcha por la democracia’ en Trujillo?

Todas las personas demócratas deben participar de esta marcha. Habrán líderes de Trujillo, pero la delegación que está viniendo incluye a la doctora Lourdes Flores, al doctor Jorge del Castillo, a los congresistas Adriana Tudela y Alejandro Cavero, al exministro Juan Sheput y otras personas más. Todos los trujillanos que quieran resguardar el estado de derecho están convocados a esta marcha.