Revelador. Martín Namay Valderrama, gerente general del Gobierno Regional de La Libertad y responsable político de Alianza para el Progreso (APP) en este departamento, aseguró ayer que César Acuña Peralta se quedará en el cargo de gobernador hasta diciembre de 2026, fecha en que la autoridad oficialmente culmina su administración.

VER MÁS: La Libertad: Mache te espera este fin de semana por el Día del Padre

“La gestión de César Acuña tiene que culminar y esa gestión termina el 31 de diciembre de 2026. Estamos haciendo obras importantes y estoy seguro de que no le alcanzará el tiempo para inaugurar todas ellas”, agregó.

RECALCA

¿Considera que sería una traición para sus electores que el gobernador renuncie al cargo? Le preguntaron los periodistas a Martín Namay y él respondió: “Por eso, yo estoy diciendo todo lo contrario, él va a terminar su gestión hasta el 31 de diciembre de 2026. La idea hasta el día de hoy (ayer) es hacer todos las obras y culminar todos los compromisos”, recalcó el funcionario.

SE VA. Martín Namay también descartó que él tenga aspiraciones electorales y aseveró que solo está concentrado en su gestión como gerente general de la Región, cargo que espera ejercer, si César Acuña le sigue reafirmando su confianza, hasta diciembre de 2025.

“Yo no tengo aspiraciones electorales. No postulo a nada y no estoy en campaña electoral”, agregó.

Reconoció que César Acuña en alguna ocasión lo calificó como uno de sus “gallos” y deslizó la versión de que sería el candidato al Gobierno Regional de La Libertad.

“El gobernador tiene sus deseos, pero yo no tengo ninguna aspiración de postular”, manifestó.

CELEBRACIÓN

De otro lado, Martín Namay justificó el gasto de S/ 70 mil en la celebración del “Día del servidor Público”, alegando que en cada institución pública hay fechas especiales en las que se consigna un presupuesto específico al año.

“Si preguntan a cualquier municipalidad, todas han tenido un gasto. La diferencia es que un municipio tiene menos trabajadores, en la Región somos más y a más trabajadores más gasto”, enfatizó.

También se refirió al caso de la presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza, quien ha sido cuestionada por, presuntamente, permitir que un chofer de la región conduzca su camioneta particular. “Ya he pedido información a la administración sobre este caso”, acotó.