En el 2018, cuando los trujillanos eligieron a sus alcaldes, esperaron que cada uno cumpla con sus promesas de campaña y, principalmente, atiendan las brechas sociales. Sin embargo, entre el 2019 y 2022, se dejó de invertir 585 millones 946 mil 166 soles en proyectos, según el balance realizado con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Poca Capacidad

La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), que durante el último periodo de gestión tuvo hasta cinco alcaldes, es la que más dinero devolvió. Además, porque es la que más dinero recibió desde el Gobierno Central. Su máximo nivel de ejecución lo alcanzó en el 2021. Ese año tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 86′692,579 soles, y gastó 63′658,782 soles; es decir, consiguió ejecutar el 73.4% de su presupuesto.

En ese sentido, el decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Carlos Pastor Casas, explicó que el 2021 se reportaron las cifras más altas en la ejecución porcentual del presupuesto que recibió cada municipalidad. Según indicó, el incremento tuvo que ver con la culminación de proyectos gestionados en el 2019 y 2020. “Hay que tener en cuenta que en el 2020 no superaban el 50%, entonces, mucho de esos compromisos recién se ha devengado (gastado) en el 2021″, afirmó.





Actualidad

Ahora, entre el 2019 y 2022, la municipalidad de Trujillo dejó de ejecutar 164,234,507 soles. Entonces, en el 2019 este municipio no gastó 56,758,277 soles, mientras que en el 2020 y 2021 dejó de ejecutar 48,888,427 soles y 23,033,797 soles, respectivamente. Para terminar la gestión, las autoridades a cargo no gastaron 35,554,006 soles.





Más municipios

La segunda municipalidad que más dinero dejó de ejecutar es la de Huanchaco: 86,027,460 soles. La gestión del alcalde Estay García Castillo alcanzó su nivel más alto de gasto en el 2022, cuando recibió un presupuesto de 51,964,800 soles y ejecutó 40,655,027 soles; es decir, consiguió un avance presupuestal del 78,2%.

En ese sentido, la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, la que peor ha ejecutado durante los últimos cuatro años, no ejecutó 80,264,378. Su exalcalde Hermes Cabeza Cortez ejecutó en el 2022 el 6,3% de su presupuesto. Luego, la Municipalidad Distrital de El Porvenir no pudo con 73,565,956 y la Municipalidad Distrital de La Esperanza vio pasar unos 70,343,577 soles.





