En mayo empezará a funcionar el Módulo de Flagrancia delictiva, en el Centro Integrado del Sistema de Justicia (CISAJ), en El Porvenir, provincia de Trujillo. Con este sistema se podrá dictar sentencia en solo dos audiencias por terminación anticipada del proceso, dijo el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Giammpol Taboada Pilco, en el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC).

El presidente del CORESEC, Manuel Llempén, indicó que uno de los factores para el incremento del accionar delictivo es el desarrollo económico que hay y que se incrementaron preocupantemente el crimen organizado, tráfico de tierras, minería ilegal, narcotráfico y trata de blancas.

Para evitar la pronta liberación de delincuentes por exceso de carcelería o defectuosos informes o la falta de entendimiento entre las instituciones vinculadas al tema, propuso diseñar formato de denuncia, por ejemplo, para robos de celulares u homicidio dolosos.

“La gente ya no quiere hacer denuncias por el tema de impunidad y liberación de delincuentes”, expresó. Respecto al Módulo de Flagrancia Delictiva, el plan a mediano plazo es hacer una mega obra, pero lo inmediato es El Porvenir.

De acuerdo a cómo funcione se irá implementando en otras partes del país. Ese es el objetivo del Poder Judicial ha señalado la presidenta Elvia Barrios, acotó Taboada. En el módulo habrá dos jueces que atenderán las 24 horas del día, incluso en las madrugadas. Lo óptimo hubiera sido que el Gobierno Nacional destine un presupuesto, pero el Poder Judicial está asumiendo los costos de su funcionamiento.

Eso irá de la mano con la declaratoria de la emergencia por inseguridad ciudadana en La Libertad. Ya no se llevará a los delincuentes capturados en flagrancia a las comisarías sino al CISAJ de El Porvenir, que tendrá competencia en toda la provincia. “Los delincuentes tendrán una sentencia en 24 o 48 horas” acotó.

Señaló seguidamente que este fin de semana está viajando a Ecuador con una delegación de funcionarios del Poder Judicial, para evaluar el modelo que se está aplicando allí. Propuso seguidamente continuar con las sesiones descentralizadas en Chepén, donde el Poder Judicial está próximo a inaugurar un moderno local y el contratista está siendo extorsionado.

“Eso no se puede permitir”, dijo, pidiendo pronta respuesta a esto. En la reunión, Marena Mendoza, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, pidió el apoyo político del presidente de la comisión de presupuesto del Congreso, Héctor Acuña Peralta, para el tema presupuestal ya que hay un alto déficit que genera limitaciones en el trabajo de las fiscalías. El modelo procesal penal que estamos utilizando tiene 15 años y no ha tenido modificaciones. Eso nos pone en desventaja.