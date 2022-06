Dolorosa búsqueda. El último 2 de junio, la señora Asunción Alfaro Paz (72) fue a cobrar una deuda de más de 2 mil soles en un inmueble ubicado muy cerca a su casa en el sector Nuevo Florencia, en el distrito de El Porvenir, y nunca más regresó. Su familia y vecinos realizaron ayer una nueva manifestación para exigir que los trabajos de búsqueda e investigación no se detengan.





Demanda

Su hija, Liliana Rojas, contó que hay una mujer detenida y que espera que el Ministerio Público continúe con todas las diligencias hasta confirmar lo sucedido con su madre. Argumentó que ella y su hijo acudieron en reiteradas oportunidades al inmueble a preguntar por la señora Asunción Alfaro, pero les responden que ella sí acudió, y que regresó rápido.

“En estos momentos está detenida la señora María Mostacero Padilla. Ella ingresó a la casa a hacer la cobranza de dinero, y luego mi madre ya no aparece. Todo fue registrado por una cámara de vigilancia particular, se ve a mi madre ingresando, pero ya no se le ve salir”, contó.