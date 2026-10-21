En el interior de un socavón de una mina de oro situado en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, la Policía Nacional incautó una gran cantidad de cartuchos de dinamita.

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De acuerdo a la versión policial, se decidió actuar de inmediato después de confirmarse, por acciones de inteligencia, que un gran lote de dinamita que iba a ser destinada a actividades ilícitas se ocultaba dentro de una mina.

Al parecer los facinerosos que estaban al cuidado de los explosivos huyeron minutos antes de que los agentes del orden llegaran al lugar.

Todo el material fue retirado de la mina y trasladado a la delegación policial para continuar con las pesquisas del caso.

La Fiscalía y la Policía Nacional le siguen los pasos a los facinerosos que usan estos explosivos en minería ilegal.