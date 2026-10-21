Un adolescente falleció luego de que perdiera el control de su motocicleta y cayera al canal de regadío Santa Clara, situado en el sector El Socorro, en la provincia de Virú, región La Libertad. El trágico suceso ocurrió a las 8 de la noche del último martes.

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La zona en la que ocurrió el fatal accidente estaba oscura, debido a que momentos antes se había registrado un corte de luz y al parecer eso ocasionó que el menor se despistara.

Se presume que al caer dentro del canal el adolescente se golpeó la cabeza, se desmayó y fue arrastrado por la corriente. La moto quedó en el lugar.

LO BUSCAN

Dos horas después de una intensa búsqueda la Policía Nacional, serenos y vecinos encontraron el cuerpo en la compuerta El Agustino.

Enterados del accidente los familiares del menor acudieron hasta la zona y protagonizaron dramáticas escenas de dolor.

Los moradores también tuvieron que retirar la motocicleta del canal.

Los restos del menor de iniciales M.G.C. (15) serán velados en su vivienda ubicada en el sector San Nicolás.