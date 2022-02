Se juega la libertad. Para la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, representada por el fiscal Luis Guillermo Bringas, al general de la Policía en situación de retiro Lucas Núñez Cordova le correspondería una pena de 16 años de cárcel, al ser acusado por tres delitos, entre ellos, el de, presuntamente, liderar una banda criminal conocida como “Los vendedores con corona”.





Caso complicado

El fiscal adelantó esta condena durante la audiencia de prisión preventiva en la que solicitó contra el exoficial 18 meses de prisión porque habría peligro procesal. El caso fue debatido de manera virtual ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

“Para el caso de concurso real, la pena que se establece es la sumatoria de las penas concretas. El máximo es, en todo caso el doble de la pena del delito más grave, sería 16 años de pena privativa de la libertad, esa sería la pena concreta que le correspondería al general”, explicó el fiscal.

Según la Fiscalía, el exgeneral estaría involucrado en la comisión de delitos de colusión agravada y banda criminal. Precisamente, por ese segundo delito, la pena derivaría en 16 años de cárcel.





Responde

Lucas Núñez Cordova se declaró inocente y aseguró que está atravesando la peor etapa de su vida por la grave acusación que le hace el fiscal Luis Guillermo Bringas. Durante la exposición del representante del Ministerio Público, el exdirector de la III Macro Región Policial La Libertad- Áncash, escuchó atento y anotaba todo.

“Señor juez, se lo digo con mucha sinceridad, para mí esto es letal, escuchar tantas acusaciones y tantas cosas, la verdad estoy consternado. De conocer a personas, el haber hablado por minutos con tres personas eso me hace un cabecilla de banda. Si hubiera hecho una investigación concienzuda en estos dos años hubiera podido probar que yo en Lambayeque me trasladé con todo el personal de logística o de administración a Piura y a ellos me los traje a Trujillo”, declaró.

En tanto, Walter Loja Vega, abogado de Lucas Núñez Córdova, complementó que el general tiene toda intención de colaborar durante el proceso de investigación que se sigue en su contra. En la audiencia, precisó que su cliente le entregó al Ministerio Público su pasaporte.

“Lanza una serie de afirmaciones inexactas con algunos elementos insuficientes para dar cuenta de la amistad de Lucas Núñez y Tapia Aranda con la que el fiscal dice, él también tiene que ver con la banda”, aseguró.





Investigado

Precisamente, el comandante de la Policía Raúl Tapia, quien se desempeñaba como jefe de Logística en la Macro Región Policial, también es otro de los involucrados y por eso también la Fiscalía solicitó para él, 18 meses de prisión preventiva.

Al respecto, el fiscal Luis Guillermo Bringas, mencionó que tiene en su poder las pruebas necesarias que confirmarían el nexo entre ambos. Ahora, también en la audiencia, el fiscal aseguró que el exgeneralse habría reunido con uno de ellos en la sede de la Macro Región Policial de La Libertad.