El alcalde de la comuna de Huanchaco, Efraín Bueno Alva, cumplió su palabra y ante sus vecinos entregó al congresista Diego Bazán la “Propuesta de Iniciativa Legislativa que Plantea la Modificación de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31560, Ley que Otorga Funciones Compartidas a los Gobiernos Locales en los Procesos de Formalización de la Propiedad Informal”.

El burgomaestre ha caminado por todo el distrito y ha visto la necesidad de la población de formalizar sus predios. “Cada día que visito los centros poblados y sus sectores se me han acercado mis vecinos y me han pedido que los ayude para poder darle solución a la titulación de sus terrenos que tienen más de 25 años viviendo en la informalidad. Tenemos los casos en el centro poblado El Milagro donde cientos de familias de los sectores 5, 6, 7, La Molina y La Florida aún no cuentan han podido formalizar sus viviendas. Este caso también ocurre en Huanchaquito, Víctor Raúl y los otros centros poblados. Por lo que hoy (lunes) le entrego esta propuesta de Ley al congresista Diego Bazán”, sostuvo el alcalde Efraín Bueno.

El congresista llevará esta propuesta legislativa hasta Lima y la presentará ante el Congreso y se espera que sea aprobada para que así las municipalidades distritales puedan otorgar los títulos de propiedad a la población, claro está siempre en coordinación con el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

“De aprobarse esta propuesta vamos tendremos una oficina descentralizada donde nuestros vecinos podrán acercarse y gestionar sus títulos de propiedad”, finalizó la autoridad edil. En la reunión también asistió Alejandro Cavero Alva, quien es el presidente de la Comisión de Descentralización del Congreso y se comprometió en buscar que los congresistas aprueben la propuesta.

