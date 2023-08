Gloria Montenegro Figueroa, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, conversó con Correo e hizo un análisis de las gestiones del gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, y del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán.

Sobre la administración del líder de Alianza para el Progreso (APP), Montenegro sostiene que hay varios sectores en los que debe priorizar la inversión y no se está haciendo; pero lo que es más grave aún es que no hay una posición contundente frente a la inseguridad ciudadana.

En cuanto al burgomaestre trujillano, autodenominado el “Loco de Moche”, lamentó que por sus actitudes haya llevado a la ciudad a una crisis de la que cada vez se hace más difícil salir.





¿Qué apreciación y qué análisis hace de estos siete meses de gestión del gobernador César Acuña?

Hay temas cualitativos y cuantitativos que tienen que sumarse. Uno de ellos es el tema de la ejecución presupuestal y esto depende mucho de la articulación con las diferentes provincias de la región para priorizar las obras que están pendientes por terminar; ver cuáles son las que ya están comprometidas, las que ya tienen presupuesto aprobado. Pero a la vez, tiene que ver también con el equipo técnico que maneja la parte presupuestal y el control del mismo. Ahora, lo que yo veo en la región es que hay falta de carreteras que articulen provincias de la costa con la sierra como Pataz y Bolívar. En este punto veo cosas pendientes.





¿Qué otro sector considera que debería priorizarse y no se hace?

Este tema de las carreteras está interrelacionado con otro sector que es fundamental: la actividad turística. Imagínate si un turista interno o del exterior viene a las zonas andinas y tiene que pasar por trochas inmensas, pues cada vez le será más difícil llegar allí. Por ejemplo, Huaso, las ruinas de Huasochugo; Sanagorán tiene cosas preciosas. Entonces, cómo promovemos el turismo si no tenemos carreteras. Acá hay una gran oportunidad para invertir y generar obras, pero no es aprovechada.





Entonces, ¿carreteras y turismo son dos temas pendientes en esta gestión?

Eso va alineado con los altos porcentajes que todavía hay de anemia y desnutrición en nuestra región. Y es que cuanto más rápido llegan los alimentos, se tiene una niñez y juventud más saludables. Cómo vamos a cerrar brechas sociales si no estamos priorizando la seguridad alimentaria. Esto también está relacionado al trabajo que se está haciendo en agricultura. Ya se había dejado la “siembra de agua”; eso tiene que continuar y perfeccionarse. Tampoco hay que descuidar el tema del agua potable, pues aún hay muchas zonas que tiene el agua por contadas horas y no es de calidad. La conectividad y el Internet son temas que considero están pendientes.





Pero, para que en todos estos sectores se invierta y se atienda como es debido se necesita un buen equipo técnico al lado del gobernador. ¿Qué opina?

Siempre insisto en eso, tiene que haber gente bien preparada, que ingrese a través de procesos meritocráticos, que conozca, pero sobre todo que trabaje con transparencia.





Le comentaba esto último porque en la Región hay varias obras presupuestadas para ejecutar en el rubro carreteras, pero el avance de esa ejecución es cero.

Son tres puntos fundamentales para tener éxito en la gestión pública y uno de ellos es contar con personal que haya entrado en procesos meritocráticos, para que no haya protestas ni obras que se paralicen. El otro factor es la capacidad técnica para la ejecución del presupuesto, porque si ya tienes los recursos tienes que pisar el acelerador para avanzar. Lo que yo creo es que falta más coordinación con los distritos y provincias para el cierre de brechas sociales.





Esa coordinación de la que habla no se da, por ejemplo, entre el gobernador César Acuña y el alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán.

Sí veo que se está trabajando de manera individual, aislada. El alcalde, por un lado, con problemas personales y también de gestión. Hay gente que no está pendiente de las tareas que hay que hacer y no se controlan correctamente. Hay pocas personas que hacen el esfuerzo de un trabajo honesto, transparente y que hacen una rendición de cuentas a la población.

¿Cómo ve esta falta de coordinación entre estas autoridades frente a la inseguridad ciudadana?

Acá veo que la Región no está interviniendo de forma contundente. Se trabaja de forma aislada, pues el alcalde distrital, el provincial, el de centros poblados cada quien está por su lado, cuando es el Gobierno Regional de La Libertad el que tiene que liderar el plan de seguridad ciudadana y la verdad no he escuchado nada sobre eso. Me gustaría saber dónde está el plan estratégico trabajado por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana para ver cómo está ese trabajo que es urgente.





¿Por qué considera usted que ocurre esto si tenemos un gobernador con experiencia: este es su segundo periodo al frente a la Región?

Solo te diré que el gobernador César Acuña tiene una gran oportunidad para cubrir todas las deficiencias que tuvieron otros gobernadores y no puede desperdiciarla durante todo este tiempo. Él tiene que velar por el bienestar y salud de la población. ¿Qué está haciendo? No he visto y no he leído su rendición de cuentas hasta la fecha.

¿Qué opina sobre la solicitud que se aprobó para que el gobernador, César Acuña, salga del país de forma continúa como parte de su adelanto de vacaciones?

Solo diría que no hay mejor incentivo electoral, si está pensando en eso, que tener a una ciudadanía satisfecha con la gestión. Que los sectores demuestren avances importantes en la lucha contra la anemia y desnutrición, mejorar la agricultura y trabajar en seguridad ciudadana para mejorar la inversión pública, la privada; que vengan más turistas. El gobernador conoce bien esto y no tiene por qué estar postergando los anhelos de la región.





¿Considera que César Acuña está postergando los anhelos de la región?

Todo se mide por resultados. La población en Trujillo ve que pasan los meses y no ve avances en la gestión. Lo mismo digo para el alcalde (Arturo Fernández); no se puede estar peleando con todo el mundo y no avanzar en su gestión. Acá no se puede trabajar de forma aislada, se tiene que articular.





Ya que mencionó al alcalde Arturo Fernández, ¿usted considera que fue un error de la ciudadanía elegirlo?

Sumamente delicada la situación en la que el alcalde ha puesto a Trujillo y si bien hay una responsabilidad de quienes vamos a votar, también hay que ver qué ofertas nos ponen los partidos políticos. ¿Cómo llegó? ¿Cómo lo evaluaron? Se tiene que ser muy analítico y prevenir estos problemas. No es dable estar viendo todos los días espectáculos sumamente delicados que no muestran actuaciones que están salidas de las buenas prácticas políticas. No puedes llegar y pelearte con la Policía, con las otras autoridades y, lo más grave, con tu propio personal. No hay estabilidad en la gestión, pues en cada momento se retira un gerente. No se puede insultar a los serenos, a los trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental (Segat). ¿Qué estamos haciendo? Estamos destruyendo lo poco que se ha avanzando.





¿Qué visión tiene del trabajo en seguridad ciudadana por parte del alcalde de Trujillo?

No hay ni un día que no me escriban, que no me manden fotos sobre el tema de la inseguridad ciudadana en la ciudad de Trujillo. Una policía represiva no ayudará mucho si la municipalidad, que es la encargada de trabajar la parte preventiva y dar apoyo a las juntas vecinales de seguridad ciudadana y al resto de actores comprometidos con esta tarea, no cumple con esta parte de sus funciones. No hay articulación. Acá tiene que sentarse el alcalde con el gobernador regional y trabajar proyectos en conjunto que realmente sumen esfuerzos para solucionar un problema tan grave. Lo mismo digo en el tema de la seguridad alimentaria, la anemia y la desnutrición.





El alcalde tiene un proceso de suspensión del cargo que pesa sobre sus hombros, pero está recurriendo a varios recursos legales para dilatar su salida. ¿Usted qué le recomendaría?

Creo que todos los problemas que tiene en estos momentos él se los ha buscado. Creo que debe reflexionar y asesorarse bien. En primer lugar, tener técnicos y asesores a los cuales escuche. Tiene que hacer un plan de trabajo para que se priorice los principales problemas de la ciudad y para esto, también, tiene que trabajar junto a la población, pero lamentablemente también se pelea con la población. Hace poco me pasaron un video donde se le ve pidiendo que los postes de luz se pinten de amarillo. ¿Eso mejora el bienestar de la población? ¿Eso ayuda a cerrar brechas sociales que hay en los centro poblados? ¿Qué tiene en mente? Creo que tiene que ser muy franco con él mismo y con su personal y luego de eso decidir qué es lo mejor para la población.





Usted fue alcaldesa de Trujillo, ¿es tan complicado gobernar la ciudad?

El alcalde tiene que dejar actitudes que no son empáticas ni conciliadoras, que no representan aquello por lo que fue elegido. Él es inteligente, sino no hubiera hecho la gestión que hizo en Moche, donde hizo cosas que la población quería y aceptaba. La gestión edil tiene dos partes, la de planificación y la de acción; entonces, si no tiene un plan y está de manera diaria apagando incendios no se verá ningún resultado. Yo le sugiero que lea el Plan de Desarrollo Concertado que se hizo en mi gestión. Allí están las obras priorizadas que debe tenerlo en cuenta. Tiene que ponerse en el lugar de los taxistas, que arregle las pistas. Tiene que coordinar con Sedalib para ver el tema del agua para centros poblados. ¿Dónde está su sensibilidad social? Hay mucho por hacer.





¿Cree que pueda hacer eso el señor Fernández?

Tiene que unirse, compatibilizar criterios con los otros alcaldes, con el gobernador; tiene que pedir apoyo a otros sectores. Y, obviamente, dejarse de actitudes misóginas y pedir que todos se unan para ver por las niñas y adolescentes, para cuidarlos de todo tipo de agresión física.





¿Qué calificación le daría a la gestión regional y municipal?

Haría mal en calificarlos a estas alturas, porque, como docente universitaria que soy, sería como calificar solo por algunas semanas de clase y no por el tiempo completo que dura el curso. Estoy esperando que termine el año y se expongan e los avances. Ver qué obras fueron las que priorizaron para cerrar brechas y apoyar a los que menos tienen en nuestra región.