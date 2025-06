El presunto sicario de 20 años que acabó con la vida de un promotor de eventos la tarde del martes 3 de junio en la puerta de su vivienda en la urbanización Monserrate, en Trujillo, confesó durante el interrogatorio policial que le ofrecieron S/ 4,000 por el crimen. El conductor de la motocicleta en la que fugó, en tanto, cobró S/ 1,000.

Confesión

Cristhian Linares Delgado, quien se encuentra detenido por el crimen del empresario Bruno Salvatierra Prentice (34), le relató a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) como lo contactaron para que cometiera el hecho de sangre. “Él (un familiar en la cárcel) me dijo: ‘te voy a dar las monedas’ y por plata, lo hice”, dijo.

Además, cuando se le consultó cuánto le iban a pagar por cometer este homicidio, Linares Delgado respondió: “me iban a dar 4 mil soles. Y al ‘caña’ (chofer de la moto lineal) mil soles”.

Como se conoce, Salvatierra Prentice había llegado en su camioneta hasta su vivienda en la cuadra 4 de la calle Andorra. Ahí fue acribillado en la puerta principal. El promotor de eventos y socio del local nocturno “Dali” recibió seis impactos de bala.

“Yo tengo un familiar en la cárcel. Él me contacta y me dice pum pum (disparar). A mí me dijeron anda y a tal hora sale. (Llegué) ahí estaba”, confesó el presunto asesino.

Los agentes policiales también le preguntaron por el arma que utilizó en el acto criminal.

“El ‘fierro’ (pistola) no sé si lo habrán escondido o botado”, refirió.

Según la Policía, Linares Delgado sería presunto integrante de la banda “Los Tentáculos de El Porvenir”.

Captado

También se han revelado nuevas imágenes de las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el horrendo crimen. En las visualizaciones se aprecia que el hampón, junto a su cómplice, sale de un parque de la zona. Luego, quien se encargó de cometer el acto de sangre, camina con dirección a la calle Andorra y cuando visualiza a Salvatierra Prentice, corre y le dispara sin compasión.