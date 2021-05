Sachi Fujimori, hermana de la candidata presidencial Keiko Fujimori, llegó esta mañana a La Libertad para recorrer Trujillo y algunas provincias de la sierra de esta región en apoyo a la candidatura de Fuerza Popular.

Ella arribó al aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, en Huanchaco, a las 10 de la mañana y de inmediato inició su recorrido proselitista.

“Estoy haciendo varios recorridos en distintos sitios apoyando a mi hermana, pero sobre todo apoyando la democracia, la libertad, el respeto a nuestros derechos, a nuestras libertades. Voy escuchando y anotando siempre las necesidades de los peruanos, porque el pueblo necesita ser escuchado y que sus necesidades sean atendidas”, declaró a Sol Tv.

Ella se reunió esta mañana en el distrito de Víctor Larco con dirigentes de los sectores Buenos Aires, con quienes conversó sobre el problema de la erosión costera, que ha dejado a varias familias damnificadas en esa zona. Por la tarde tiene previsto llegar a algunas provincias del ande.

Sachi Fujimori aprovechó su estadía en Trujillo para opinar sobre la presentación de su hermana en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anoche. Consideró que “Keiko tiene propuestas muy concisas, muy claras”. “Por el otro lado hemos visto puras piedras y pedradas”, acotó.

Además, rechazó los cuestionamientos al anuncio que hizo la postulante de Fuerza Popular respecto a la entrega de bonos y apoyos económicos. Aseguró que “todas las propuestas las han estado estudiando su equipo técnico con el señor economista (Luis) Carranza”.

“Las necesidades son miles y estamos en una tremada crisis, y lo que se necesita ahora es apoyar a los peruanos, pero sobre todo a los más necesitados. Hay una necesidad bastante grande. Visito tantos sitios en donde la población no tiene agua, no tiene luz, no tiene título de propiedad, no tiene alimentos, la gente está sin chamba, la gente sigue perdiendo vidas y entonces creo que son esas cosas las principales que son prioridad en estos momentos”, afirmó.