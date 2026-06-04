El Poder Judicial de La Libertad sentenció a 25 años de prisión a dos personas implicadas en el delito de lavado de activos vinculado a actividades de minería ilegal. Ellos, además, deberán pagar una reparación civil de S/ 1 millón 740 mil 165 a favor del Estado.

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Proceso

Este caso se remonta al 31 de agosto de 2022, cuando Sonia Mallqui de la Cruz fue intervenida en el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos de Trujillo en posesión de una mochila que contenía ocho paquetes de billetes. En total, la mujer pretendía trasladar a la provincia de Pataz S/ 1 millón 733 mil 277.

Tras las investigaciones, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de La Libertad determinó que el dinero tendría origen ilícito y estaría relacionado con actividades de minería ilegal.

Durante las diligencias se identificó a Orlando Tumbajulca Ultima como propietario de los billetes y responsable de operaciones vinculadas a la comercialización de mineral aurífero.

Durante el juicio oral, la fiscal Sara García Arrascue presentó actas de intervención, pericias contables, registros financieros y testimonios policiales que lograron acreditar el desbalance patrimonial de los acusados y la procedencia ilícita de los fondos.

El Ministerio Público sostuvo que los investigados habrían “intentado dar apariencia de legalidad al dinero obtenido ilícitamente mediante operaciones de comercialización minera y su posterior transporte hacia la sierra liberteña”.

Ante las evidencias, se condenó a Orlando Tumbajulca y Sonia Mallqui por lavado de activos. El primero es acusado de “conversión y ocultamiento de activos de origen ilícito” y la mujer por “transporte o traslado por territorio nacional de dinero de origen ilícito”. El juzgado, asimismo, dispuso la inmediata ubicación y captura a nivel nacional e internacional de los condenados.