Los sindicatos de la Municipalidad Provincial de Trujillo tienen en la mira al alcalde electo Arturo Fernández, a quien cuestionan por el trato que tiene con los empleados de la comuna de Moche.

Carlos Bocanegra, secretario de los trabajadores de seguridad ciudadana, y Charles Paredes, dirigente del Servicio de Gestión Ambiental, advirtieron que no permitirán “abusos” en contra de los servidores ediles. Además, dijeron que si Fernández intenta desconocer a las dirigencias o el pago de sus pactos colectivos, lo denunciarán ante el Ministerio Público.





Se pronuncian

Bocanegra se refirió a la transmisión que hizo a través de redes sociales el burgomaestre Arturo Fernández, en donde se le escucha decirle palabras soeces a dos serenos de Moche. Incluso, a uno de ellos lo envió a recoger la basura que estaba en la vía pública.

“Lo único que vamos a cuidar es que no se meta con el personal, que le exija trabajo sí, pero no va a venir a gritarles peor que a sus entenados, no es así, o a hablarle malas palabras como se escucha en los videos. Los hace barrer, recoger basura, seguridad ciudadana ha sido contratado para prevenir los actos delictivos, no para que recojan basura o les den una escoba para barrer, eso se llama abuso de autoridad”, indicó Bocanegra.

Charles Paredes, en tanto, dijo que no permitirán “que el señor trate como está tratando al sereno, gritándole como si fuera cualquier cosa”.