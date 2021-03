De las 19 agrupaciones políticas que presentan candidatos al Congreso de la República por La Libertad, solo dos están encabezadas por mujeres: Juntos por el Perú y el Partido Nacionalista Peruano. Eliana Pérez Barrenechea y Teresa Armas Castillo, respectivamente, son sus aspirantes.

Voces femeninas

A menos de 40 días de las elecciones congresales, conozca cuáles son algunas de las propuestas legislativas de estas dos mujeres que ya saben lo que es una elección para ocupar un cargo de elección popular.

Eliana Catherine Pérez Barrenechea, comunicadora social egresada de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y catedrática, nació en el distrito de San José (Pacasmayo) hace 38 años. Tiene también una maestría en Ciencias Sociales en la misma casa de estudios y esta no es su primera participación en una contienda electoral.

De acuerdo con el Observatorio para la Gobernabilidad, la también exdocente en la Universidad Nacional del Santa se postuló a una regiduría en la Municipalidad Distrital de San José (MDSJ) en las elecciones de 2006 por el Partido Aprista Peruano (PAP). Apenas tenía 24 años cuando intentó ser concejal, pero no tuvo el respaldo de la población.

En un reciente diálogo virtual con otra aspirante al Congreso por su mismo partido, Eliana Pérez dijo que es necesario que el Estado asuma “ese rol de protección” de los niños cuando los padres salen a trabajar.

También plantea “una política de educación sexual integral”, no solo para prevenir el embarazo en las adolescentes. “Muchas niñas no encuentran un soporte en casa porque lamentablemente los padres tienen que salir a trabajar todo el día o no tienen las herramientas necesarias para hacer un acompañamiento a sus hijas [menores de edad], añadió.

La Libertad es uno de los principales destinos turísticos del norte del Perú. Teniendo en cuenta todos sus atractivos y los efectos negativos de la pandemia por el Covid-19, la candidata de Juntos por el Perú plantea impulsar un Corredor Turístico Norandino que integre a las 12 provincias de la región y permita exponer toda su riqueza paisajística, cultural, histórica y arqueológica.

“También es necesario cambiar las reglas para que el Estado priorice el desarrollo de las empresas nacionales frente a la inversión extranjera. Planteamos un cambio de fondo, una nueva Constitución”, añadió.

Promover la cultura también es parte de la agenda de Pérez Barrenechea. “Necesitamos un país con identidad, con respeto por su diversidad; por ello, me comprometo a trabajar de manera articulada con artistas, artesanos, músicos, escritores y la gran variedad de trabajadores de la cultura para mejorar las condiciones de este sector con tanto potencial que ha sido postergado una y otra vez”, publicó en sus redes sociales.

Teresa Juana Armas Castillo es la otra candidata que encabeza una lista congresal en La Libertad.

Nació en Trujillo en noviembre de 1956. Es bachiller en Biología por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y tiene una maestría no concluida en Salud Pública y Global en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Según su hoja de vida que publica el JNE, ha laborado en la provincia andina de Sánchez Carrión como gestora social .

En las elecciones municipales y regionales de octubre de 2018, se postuló al cargo de consejera regional de La Libertad por Avanza País, pero no recibió el espaldarazo de los electores. Su organización política, incluso, se ubicó en el décimo séptimo lugar y solo obtuvo el 0,42% de votos.

Una de sus propuestas es gestionar una adecuada descentralización de los recursos para beneficiar a todas las provincias que integran La Libertad. “La región no solo es Trujillo y alrededores”, refiere.

“Recuperar la industria pesquera en puerto Chicama es otra de nuestras propuestas”, añade.

Enfatiza que de llegar su partido a ser Gobierno, este “priorizará un régimen inclusivo con determinantes sociales esenciales para el desarrollo y progreso de nuestro país: saneamiento en zonas rurales, reducción de la anemia y desnutrición crónica infantil, disminución de la pobreza y extrema pobreza, y crecimiento del desarrollo humano y económico del país”.

Posiciones

En una publicación hecha el año pasado antes de las elecciones parlamentarias extraordinarias, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) resaltó que es importante que las mujeres –sin distinción de partido o movimiento político– “ocupen cargos políticos en igualdad de condiciones [...] para acelerar el desarrollo sostenible en el Perú”.

“La razón es simple: una gobernanza inclusiva, donde las mujeres estén igualmente representadas, es un punto de partida para provocar transformaciones estructurales no solo para sí mismas, sino indispensables para que eliminemos la violencia de género y garanticemos el ejercicio pleno de nuestros derechos”, indicó.

En diálogo con este Diario, la exregidora de la Municipalidad Provincial de Trujillo Rocío Taboada Pilco lamentó que la “participacion política de la mujer no debe ser una situacion complementaria, sino una forma de practica común”.

“En nuestra región lamentablemente la participación de la mujer en la política se ve reflejada solo en dos cabezas de lista como una medida de cumplimiento a una ley como la de paridad y alternancia. Aún no se aperturan espacios legítimos de participación de la mujer”, expresó la enfermera, hija de la exalcaldesa de Trujillo Miriam Pilco Deza.