En la última sesión ordinaria de concejo de la Municipalidad Distrital de El Porvenir (Trujillo), la regidora Johana Elizabeth Oloya Sánchez, de Somos Perú, generó controversia al oponerse a la donación de ocho contenedores de basura por parte de la empresa Gases del Pacífico Quavi.

Esta postura fue cuestionada por sus colegas regidores, que indicaron que con estos recipientes se mejorará el servicio de limpieza pública en esa jurisdicción, que alberga a 200 mil ciudadanos.

Durante la sesión, que se llevó a cabo mediante la plataforma Zoom y fue transmitida por Facebook, la regidora Oloya justificó su oposición señalando que no tenía suficiente claridad sobre la donación. “A mí me tienen que dejar las cosas claras para votar. No voy a votar solo por votar”, dijo.

Su postura fue contestada por el regidor Jorge Venegas Minchola, quien rechazó su actitud. Él sugirió que la oposición de su colega podría estar ligada a un deseo de mantener el desorden en la recolección de basura. Pese a este negativa, que también generó críticas entre los vecinos, el Concejo aprobó por mayoría esta donación, considerada oportuna para mantener la limpieza y el orden en ese distrito.

Hay que indicar que los contenedores fueron entregados por la ingeniera María Antonieta Ibarra Bazán, coordinadora de relaciones comunitarias de Quavi, a la gerenta de Planeamiento y Presupuesto de la comuna de El Porvenir, María Jesús Vásquez Contreras. De la ceremonia también participó el alcalde Juan Carranza.