La incertidumbre en torno al proceso de vacunación contra el nuevo coronavirus (Covid-19) para los adultos mayores a 50 años en La Libertad se podría resolver esta semana; sin embargo, de momento, en el gobierno regional nadie ha dado alguna fecha o cifra sobre próximo lote de vacunas que tendría que enviar el Gobierno Central para inmunizar al grupo de riesgo de turno.

Lo cierto es que la posible diseminación de la variante Delta (B.1.617.2) en la región nuevamente pondría en jaque a todo el sistema de salud y la crisis recrudecería.

Analiza

Por eso, para el presidente del Comité de Sociedades Científicas del Colegio Médico de La Libertad e infectólogo, Alex Castañeda Sabogal, la clave está en que las autoridades continúen con el proceso de vacunación al grupo de riesgo.

“Eso si me preocupa. La variante Delta tiene un alto nivel de transmisibilidad, mucho mayor que la C37 (variante predominante en Perú) y cualquier otra que se haya encontrado en el mundo, en este caso más que la británica, más que la sudafricana y más que la brasileña (...) La variante Delta, no se sabe o por lo menos no hay reporte, que haya daños importantes en mortalidad más que la variante brasileña, por ejemplo. Lo que sí se sabe es que se transmite más, entonces los no vacunados son los que van a tener mayores problemas o más riesgo de daño”, indicó.

El especialista, también se refirió a las variantes Gamma (antes llamada brasileña) y Épsilon (que tuvo su origen en California). Según indicó, no considera que sean las causantes de una posible tercera ola del letal nuevo coronavirus.

“La frecuencia de estas variantes es tan baja que es difícil que puedan reemplazar a la C37 que es la que tenemos predominante en el Perú, no creo que causen una tercera ola, porque además la variabilidad o la transmisibilidad de estas no es tan alta como la C37. Por el momento todavía sigue predominando la C37 en el Perú”, precisó.

El problema radicaría en que la variante Delta desplace a la C37, agregó.

“No debemos alarmar a la población, la variante Delta no ha sido probado de que se esté diseminando rápidamente o en proporciones grandes en el Perú, son casos aislados, todavía predomina más del 75% son los caso de la variante C37, la peruana, pero esta variante Delta es menos del 0,2%. Lo que si debemos es seguir con las medidas de bioseguridad y exigir que las edades menores a 55 comiencen a ser vacunadas”, manifestó.

Sobre vacunas

Precisamente, el vicegobernador, Ever Cadenillas Coronel, refirió que esperan la confirmación del Ministerio de Salud sobre el próximo arribo de las vacunas de Pfizer.

“Hay una comisión en Lima que define el plan de envío de vacunas a cada uno de los sectores, se está definiendo, y nosotros como gobierno regional estamos esperando un lote importante como los primeros que estuvieron llegando de 90 mil a 120 mil, pero esperemos a lo que decida la comisión de vacunación”, dijo.