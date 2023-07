Vivir sobre tumbas no ha significado mayor problema para 35 familias, quienes hace cinco años y cuatro meses lo demostraron tras autodeclararse damnificadas por el fenómeno El Niño costero y se mudaron a los arenales del cementerio de Mampuesto, límite geográfico de los distritos de El Porvenir y Florencia de Mora, en Trujillo. Ahí, a pocos metros del cauce de la quebrada San Ildefonso, se instalaron en casas prefabricadas de drywall y ranchos armados a base de esteras que, actualmente, ya no existen.





Alto riesgo

Las casas son de material noble y de adobe. Algunas tienen dos niveles y otras son usadas como cocheras o también sirven para ser fachadas del negocio de compra y venta de chatarra. En común, tienen las decenas de tumbas que permanecen en las hectáreas que hasta el momento nadie ha podido invadir, además del alto riesgo que corren ante el anunciado Niño global.

Conversar con las familias no es tarea fácil. Ellos expresan que tienen la necesidad de un “techo propio”; sin embargo, también saben que la amenaza de desalojo no ha desaparecido, a pesar del tiempo que ya tienen como procesionarios. Prefieren no identificarse ni dar detalle alguno sobre lo que han vivido durante los últimos años en este camposanto de Trujillo.

“En un principio recibimos el apoyo de Defensa Civil y se nos permitió la reubicación, por eso es que estamos acá”, comentó una de las vecinas de esta calle denominada “R. de Castro”, vía que vendría a ser la continuidad de la avenida Miraflores.

El ingeniero Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, explicó que este accionar lo único que ha generado es mayor riesgo. Sostuvo que han aparecido varios dueños, aun cuando se sabe que el terreno es de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo.

“Como pobladores han ido generando mayor riesgo, como se ha podido ver en las imágenes satelitales. Desde el 2016 ha habido un crecimiento poblacional y una reducción del cementerio, ha aparecido una cuadra entera y se sigue invadiendo. Han aparecido dueños, pero tenía conocimiento de que es un terreno de la Beneficencia. El riesgo se sigue ampliando”, indicó.





Invadido

Esta historia ya es conocida. El área que sirvió para que estas familias erigieran sus nuevas casas es de propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo; sin embargo, la entidad la concesionó a Panosa. Cuando esta empresa reaccionó, ya era muy tarde. Solo consiguieron recuperar tres lotes invadidos, instalaron un portón y realizaron unas pintas con la denominación “propiedad privada”.

El alcalde del territorio vecinal de Mampuesto, Gerardo Reyes Torres, considera que la invasión fue propiciada por traficantes de terrenos y está seguro del peligro que corren las familias porque esta parte del cementerio es el cauce natural de la quebrada San Ildefonso.

“Ellos son ilegales, pero definitivamente han conseguido seguir en la zona bajo algunas situaciones que no serían regulares”, indicó.

Sin embargo, el también presidente de la Asociación de Alcaldes Vecinales de Trujillo afirma que existe otra zona mucho más vulnerable, y en la que se ejecutan construcciones a pesar de los hitos instalados en el lugar por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Gerardo Reyes,refiere que los habitantes le pusieron Independencia a la calle en la que han levantado más casas de material noble.

“La calle en la que han construido se llama Independencia, se han construido casas en plena faja marginal y la han rellenado de desmonte que llevan a motocargas. Ya he denunciado esta situación ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y no hay respuesta, queremos que tomen cartas en el asunto y para eso ya no hemos reunido con el señor gobernador regional César Acuña, Martín Namay, también con el consejero Cadenillas”, afirmó.

Reyes Torres aseguró que se tiene que declarar como zona intangible el cauce de la quebrada San Ildefonso, realizar un empadronamiento de las personas vulnerables y poner en marcha acciones de limpieza.

“Hasta hoy no tenemos ninguna respuesta, pero este lunes estoy ingresando un documento, donde le expresaré al gobernador que esta es su responsabilidad. Lo mismo con el alcalde de Trujillo, que no ha respondido”, añadió.





Alerta

El director del Instituto Nacional de Defensa Civil en La Libertad, Hipólito Cruchaga Mercedes, indicó que el objetivo en minimizar el impacto de El Niño. “Ahora tenemos viviendas con alta vulnerabilidad. Concretamente, para el tema de inundaciones o si están en el cauce de las quebradas es muy posible que sean destruidas. Como autoridades nos corresponde minimizar el impacto”, aseguró.

