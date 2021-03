La Libertad, con más de 1 millón 400 mil electores habilitados para sufragar este 11 de abril, concentra a la mayor cantidad de actores electorales después de la ciudad de Lima, según el reporte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Entonces, este grupo habilitado será el responsable de elegir a los próximos siete congresistas de la región y, probablemente, inclinar la balanza sobre alguno de los candidatos presidenciales.

Sin embargo, analistas y especialistas en temas electorales reflexionan al respecto y advierten serias inconsistencias justo cuando se trata de definir el futuro del país.





Antecedente negativo

El ganador en todas las encuestas publicadas hasta el momento en el país es el voto vinculado con la indecisión, aquel que tanto anhelan captar los candidatos al Legislativo y Ejecutivo. Todos saben que por ahora nada está definido, pero para el constitucionalista trujillano y catedrático Alvaro Reyna Gil, en plena crisis sanitaria, todos los peruanos pagamos las consecuencias de no emitir un voto responsable en las últimas elecciones generales.

“Las consecuencias las estamos pagando ahorita. El Perú en estos momentos se encuentra (afectado) no solo económicamente, nos encontramos en un caos político, claro que aquí se han dado una serie de coyunturas. Qué pasó cuando se eligió a Toledo como presidente, que vendió su imagen como un chico pobre que lustraba botas y que llegó a ser un gran maestro en Estados Unidos cuando nunca lo fue, y elegimos a un candidato que acusaba una gravísima inmoralidad y hoy es un personaje repudiado por la población, esa es la consecuencia. La consecuencia radica fundamentalmente en la superación del país, ahí, en el pueblo, en el elegir mejor”, refirió.

Pero al abogado y exfiscal Alfredo Galindo le preocupa el alto índice de propuestas populistas presentadas durante esta carrera electoral.

“Todos son populistas en la medida en que hasta ahorita nadie ha presentado un borrador de algún proyecto de ley de un congresista. Nadie lo ha presentado”, manifestó.





El perfil

Según Reyna Gil, el electorado tiene una nueva oportunidad el 11 de abril.

“En síntesis, yo le voy a decir de acuerdo con la ciencia política, el voto responsable consiste en que el elector no debe elegir al candidato por simpatías, no debe dejarse llevar porque es alto, no es alto, que habló muy bien o que habló muy mal. Debe elegir, de acuerdo con su plan de gobierno, ese es el voto responsable, no dejarse guiar por simpatías”, aseguró.

Esta misma idea también es sustentada por el especialista en temas electorales Richard Tapia, quien afirma que el electorado decide su voto en la cola, es decir, no se fija siquiera en la hoja de vida del candidato.

“Un 95% (del electorado vota con) una carga emotiva. Tanto es así que la gente muchas veces sale de su casa teniendo a un candidato por el que votar, pero si en la cola de la votación, en los procesos anteriores, la gente escuchaba en la fila que tal candidato iba primero y todo quiere votar por el ganador, para después decir que votar por el ganador. Normalmente no se condice con el voto responsable que se demanda a la población”, dijo.

El abogado Iván la Riva señaló que el elector tiene que dudar de aquel candidato involucrado en actos de corrupción.

“Hay muchos que están con procesos pendientes, pero no hay que olvidar que toda persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, pero si tuvieran antecedentes con sentencia consentida, hay que sacarlo de carrera (…) Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es la corrupción, entonces tenemos que buscar con nuestro voto purificar la política”, afirmó.

Si se hace referencia a actos de corrupción en La Libertad, hay que tener en cuenta los dos últimos reportes de la Contraloría General de la República. En el 2020 informaron que en la región se perdieron unos 600 millones de soles a causa de la corrupción; en el 2021, la cifra fue de 23 millones





Más información

La jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Trujillo, Kelli Cotrina Durand, le recordó a los liberteños que tienen a su alcance toda la información de los 141 candidatos al Congreso habilitados por el Jurado Electoral Especial de Trujillo.

“El ciudadano tiene que saber y conocer a sus candidatos, es así que el Jurado Nacional de Elecciones tiene la página de Voto Informado. En esa plataforma pueden conocer a todos los candidatos,

pueden compararlos, está todo ahí: Su grado de instrucción, sus planes de gobierno y sus propuestas. Ese es un vot