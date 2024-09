El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre un aumento en la velocidad de los vientos en la sierra de La Libertad y otras cuatro regiones del país. El fenómeno se registrará entre el miércoles 18 y el jueves 19 de septiembre, con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h.

Este es el panorama

En su comunicado, Senamhi detalló que se esperan velocidades mayores a 20 km/h en varias zonas de la sierra, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría generar condiciones adversas para actividades al aire libre. La entidad estatal hizo un llamado a la prudencia, recomendando tomar precauciones para evitar riesgos.

El aviso meteorológico señala que el incremento de los vientos comenzará a las 10 a.m. del miércoles y se extenderá hasta las 11:59 p.m. del jueves, afectando no solo a la sierra liberteña, sino también a otras áreas del país. Senamhi no descarta la posibilidad de que estas condiciones se prolonguen en función de las fluctuaciones climáticas.

La población de la zona debe estar atenta a las actualizaciones del Senamhi y tomar medidas de seguridad, especialmente en áreas rurales o montañosas, donde el impacto del viento podría ser más severo. Actividades como caminatas, trabajos de campo o viajes por carretera deben realizarse con extrema precaución.

Este tipo de alertas busca prevenir accidentes y daños en las infraestructuras debido a las condiciones climáticas inusuales, que en este caso, podrían afectar tanto a la población como a los cultivos y animales en las zonas altas.





