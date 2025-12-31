Laura Cruz, madre de la joven que falleció luego de 10 días de agonías tras ser quemada por delincuentes al interior de una inmobiliaria, criticó la indiferencia de las autoridades para dar con los responsables de la muerte de su hija y dijo tener “miedo” de que puedan atentar contra ella o sus familiares por exigir resultados en las investigaciones.

Como se recuerda, Melany Lino Cruz (22) falleció la mañana del martes en el Hospital Regional Docente de Trujillo luego de ser internada en ese nosocomio el pasado 20 de diciembre, tras diagnosticarle quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 80% del cuerpo.

“Tengo miedo que puedan mandar gente por ahí (a hacerme algo), he pedido que vengan a cuidarnos, pero nada. He pedido garantías para mi familia, para mi persona, porque soy una mujer que salgo a trabajar. He pedido garantías a la Policía y ellos me han dicho que van a estar pendientes, pero no me dan ninguna seguridad”, dijo Laura a Exitosa Trujillo.

También exigió que las autoridades hagan justicia y atrapen a los autores del ataque.

Como se recuerda, Melany Lino fue atacada por dos delincuentes que llegaron hasta las oficinas de la inmobiliaria RyG, en el centro poblado El Milagro, Huanchaco. Según las investigaciones, los maleantes le rociaron combustible y le prendieron fuego.

Ahora, los restos de la joven son velados en su vivienda del centro poblado El Milagro. Mañana, jueves 1 de enero de 2026, será enterrada en el cementerio El Remanso.