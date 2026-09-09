El presunto sicario venezolano que habría participado en el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla (31) y en el cuádruple asesinato de sus acompañantes estaría en poder de la Policía Nacional del Perú (PNP), según reveló el programa Beto a Saber. El hecho ocurrió la madrugada del domingo 30 de agosto en la intersección de la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla, en Trujillo.

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El caso

El ciudadano extranjero, apodado “El Chamo”, sería el último de los tres criminales que montaron un falso operativo policial para llevarse a Lara Tantaquilla.

Según las cámaras de videovigilancia, el sospechoso vestía ropa táctica de la policía, portaba armas de fuego y fue quien intentó llevarse la camioneta que tenía los cuatro cadáveres a bordo, aunque no logró su cometido.

Posteriormente, las cámaras lo registraron escapando a pie hacia el pasaje Santa Ana. Luego, en la calle San Idelfonso, abordó un automóvil tras solicitar ayuda a dos ciudadanos que pasaban por el lugar. En su testimonio, estos jóvenes indicaron que trasladaron al hombre hasta el pasaje Santa Rosa y confirmaron que vestía uniforme policial y tenía acento venezolano.

De acuerdo con el reportaje en “Beto a Saber”, el sospechoso alquilaba una habitación en el pasaje Santa Rosa que usaba dos noches por semana. Él, según indican, trabajaba como seguridad en la provincia de Pataz, por lo que retornaba a Trujillo cada tres días. Asimismo, se informó que un testigo habría observado cuando agentes policiales llegaron al inmueble y retiraron al extranjero a la fuerza.

Detenidos

Por este caso ya se registran 12 personas detenidas, según dijo en su momento el general PNP Víctor Revoredo Farfán, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). El oficial anunció ayer que el 15 de este mes se informarán los avances de las investigaciones por el hecho criminal ocurrido en Trujillo.

Dicho balance estará a cargo del general Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad.