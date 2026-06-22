A pesar de que la provincia de Trujillo se encuentra en estado de emergencia debido a la inseguridad ciudadana y en teoría las calles deberían estar con un permanente patrullaje, eso no sucede. Las organizaciones criminales siguen operando con impunidad y los hechos de sangre se perpetran día a día.

VER MÁS| Transportistas bajarán sus tarifas en Trujillo

La madrugada de ayer, cuando la ciudadanía se preparaba para celebrar el Día del Padre, un hombre fue cruelmente asesinado a balazos. El cuerpo de la víctima, que al cierre de esta nota no había sido identificado, fue encontrado en plena vía pública en el sector Villa del Mar, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo.

Abandonado

Fueron taxistas que pasaron por el lugar quienes encontraron el cadáver y dieron aviso a las autoridades. Cuando los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) llegaron a la zona hallaron al menos diez casquillos de bala.

Se revisaron las prendas de vestir del occiso y no se hallaron documentos que permitan conocer su identidad.

La Policía se percató que algunos establecimientos cuentan con cámaras de seguridad y ya se realizan las gestiones para acceder a las imágenes y revisar si el momento del crimen fue grabado.

Baño de sangre

Cabe indicar que en menos de una semana ocho personas fueron asesinadas en diferentes puntos de la región La Libertad. El último sábado, los empresarios José Ganoza Chamache (59) y Francisco Barreto Santisteban (47) fueron acribilladas en Chao.

El viernes mataron a Enoc Samuel Villanueva Cerna (54) en el distrito de Laredo. Mientras que el jueves acribillaron a Giancarlo Andree Cruz Neyra (29), “Fito”, en el distrito de Víctor Larco Herrera, Trujillo.

Un día antes (miércoles) sicarios mataron a Setil Miranda Gonzáles y a Ramón Ramos Villalobos, en el distrito de Cascas. Ese mismo día ultimaron a Aldair Caipo Reyes, en Pataz.