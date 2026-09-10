La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo recibió el material de capacitación que será empleado en la preparación de los diversos actores que participarán en los comicios municipales y regionales del 4 de octubre.

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El cargamento, remitido desde el almacén central de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE en Lurín (Lima), arribó a la sede de la ODPE Trujillo bajo protocolos de seguridad y resguardo para su inmediata verificación, almacenamiento y posterior distribución en los distritos y centros poblados de su jurisdicción.

Entre los instrumentos recibidos se encuentran materiales pedagógicos que replican con exactitud las condiciones de una mesa de sufragio, los cuales serán utilizados en los talleres que se desarrollarán en las oficinas distritales de la circunscripción electoral, así como en las jornadas masivas de capacitación a miembros de mesa programadas para el 20 y 27 de setiembre.

Al respecto, el jefe de la ODPE Trujillo, Yury Ponte Córdova, sostuvo que los kits de capacitación permitirán que los miembros de mesa conozcan la labor que ejercerán el domingo 4 de octubre y con ello se garantizará su buen desempeño en las mesas de sufragio. Además, preciso que estos materiales también permitirán a los electores y demás actores electorales contar con las herramientas necesarias para cumplir con sus funciones.