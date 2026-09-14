Padre de Jenss Lara admite que pagó rescate.

Dos semanas después del secuestro de Jenss Marty Lara Tantaquilla, su padre, Eleuterio Lara López, reveló los difíciles momentos que vivió y confirmó que pagó una fuerte suma de dinero por su liberación. De acuerdo con la Policía Nacional, los delincuentes pertenecerían a la organización criminal “Los Pulpos” y llegaron a exigir cinco millones de dólares.

“Me piden un pago de cinco millones de dólares, cosa que para mí era imposible. De que hubo un pago, sí ha habido, pero no quiero hacer mención del monto por razones de seguridad”, dijo Lara López en declaraciones al programa Domingo al Día, de América TV.

Asimismo, aseguró que accedió a las demandas de los captores para salvaguardar la integridad de su hijo, quien estuvo 36 horas cautivo. “¿Qué querían, que empiecen a cortarle un dedo a mi hijo? ¿Querían que deje que le corten dedo por dedo? ¿querían que al final, si no pago, lo maten?”, exclamó.

LA LLAMADA

Al ser consultado si Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de “Los Pulpos”, fue quien lo llamó, el padre afirmó que no conoce su voz.

“Me llamaron, yo no puedo decir quien fue. No puedo decirlo, no conozco su voz, no sé si habrá sido ‘Jhonson Pulpo’ o quién habrá sido. Si la Policía ha hecho su investigación o la Policía lo dice (que es la voz de Jhonsson) tendrá sus motivos”, remarcó.

A las pocas horas de la la liberación de Lara Tantaquilla en el distrito de Huanchaco, la familia de la víctima negó públicamente haber pagado rescate, y sostuvo que logró la puesta en libertad del cuestionado empresario minero mediante unos “amigos”. Hoy la versión es distinta.

ERAN AMIGOS

El secuestro ocurrió la madrugada del domingo 30 de agosto, cuando Lara Tantaquilla viajaba en su camioneta junto a cuatro personas. El vehículo fue interceptado por falsos policías en un supuesto operativo en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla. Ahí asesinaron a sus acompañantes. Eleuterio Lara aclaró que los hombres que acompañaban a su hijo no eran su seguridad privada.

“No eran sus guardaespaldas. Ustedes creen que un guardaespaldas va con las manos vacías. Ellos no tenían arma. Ellos eran sus amigos que los acompañaban para que mi hijo se divierta”, manifestó en el dominical.

Finalmente, el padre de la víctima descartó haber pagado cupos, anteriormente, a las organizaciones criminales “Los Pulpos” o “La Jauría”.

CAMIONETA

De otro lado, la camioneta Hilux que fue captada la tarde del sábado 29 de agosto abasteciendo de gasolina en una estación, situada en la intersección de las avenidas 28 de Julio y España, en Trujillo, participó en el secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla. Así lo confirmó el general Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad, al mencionado dominical.

“Llegamos hasta un grifo y también a otros lugares de desplazamiento donde se ha hecho la retrospección de videos para ver el antes (del secuestro). Ahí es donde se encuentra la camioneta. Esta camioneta Hilux es la que se utiliza para el secuestro”, indicó Espinoza Cuestas.

De acuerdo con el oficial, dos mujeres fueron contratadas para infiltrarse en la discoteca donde estaría Lara Tantaquilla horas antes de ser raptado.

“Como ya lo sostenemos, son más de 20 personas que han participado (en el secuestro)”, sentenció.

El vehículo también fue visto en el frontis de una vivienda en la urbanización El Paraíso, en Moche, tres días antes del rapto.

ALIAS “ÑATO”

Finalmente, se informó que los peritajes antropológicos practicados a Frank Junior Quezada Cruz (23), alias “Ñato”, lo identificaron como el sospechoso que huyó, vestido de policía, de la escena del rapto y cuádruple asesinato ocurrido la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo.

“Aquí se ha realizado una pericia científica que es el estudio de antropometría forense. Los peritos han determinado que Frank Quezada Cruz, quien ha participado en otros hechos de sicariato anteriores, es una de las personas que se encuentra en la escena. Por la cojera, por su desplazamiento y por todo el abundante argumento que este perito establece”, indicó el general jefe de la Región Policial La Libertad.

BANDAS

Las primeras investigaciones apuntan a que Lara Tantaquilla habría dejado de pagar cupos por “seguridad” a Los Pulpos para pasar a hacerlo con “La Jauría”, la banda rival, por lo que el primer grupo optó por el secuestro y posterior asesinato como una forma de amedrentar a sus potenciales víctimas.



