Un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y el Ejército Peruano permitió el decomiso de armamento y municiones en la provincia de Pataz, región La Libertad. La intervención se realizó como parte de las acciones del Estado para enfrentar la criminalidad vinculada a actividades ilegales en esta zona minera, donde continúa vigente el estado de emergencia.

Las fuerzas del orden desplegaron acciones en distintos puntos del distrito tras un trabajo de inteligencia que permitió ubicar una bocamina en la zona conocida como Las Porfirias, ubicada en el sector Los Alisos. Según la información preliminar, en ese lugar permanecía un grupo de personas presuntamente relacionado con actividades ilícitas.

Durante el operativo fueron intervenidas 71 personas, entre ellas tres mujeres. Todos fueron trasladados para su identificación y para el desarrollo de las diligencias correspondientes conforme a ley.

🚨#EstadoDeEmergencia | En nuevo golpe al crimen en Pataz, la #PNP y el Ejército irrumpieron en una bocamina del sector Los Alisos, logrando la intervención de 71 personas y un arsenal de guerra.



✅ Fusiles, subametralladoras, lanzagranadas y municiones fuera de circulación. pic.twitter.com/BxgkGw3XUR — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) May 2, 2026

¿Qué encontraron las autoridades?

Tras ingresar al lugar, los agentes realizaron un registro del área y encontraron diversas armas y municiones. Entre lo incautado figuran tres fusiles tipo Galil, cuatro subametralladoras artesanales tipo Uzi, una carabina, un fusil FAL y un lanzagranadas.

Las autoridades también hallaron armamento de precisión utilizado por francotiradores, además de cargadores y una cantidad de municiones compatibles con las armas encontradas. Todo el material fue incautado para continuar con las investigaciones.

Luego del operativo, tanto las personas intervenidas como el armamento decomisado fueron puestos a disposición de la comisaría correspondiente. El Ministerio Público participa en las diligencias para determinar posibles responsabilidades.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno para reforzar el control en zonas afectadas por delitos relacionados con la minería ilegal. Asimismo, señalaron que continuarán desarrollando operativos en Pataz y otras áreas declaradas en emergencia.