Una embarcación parte con cinco pescadores a bordo. Todos van convencidos de regresar en 25 días, aunque siempre ronda esa idea cruel vinculada con una tragedia. En efecto, en el terminal pesquero de Salaverry, la tensión es permanente, pero con la bendición de Dios y la protección de “San Pedrito”, saben que siempre hay una oportunidad para salir adelante.

Lucha contra crisis

Hoy, como todos los años, en el Perú se conmemora el Día del Pescador, un reconocimiento importante a la noble y loable labor que realizan hombres y mujeres de manera artesanal o industrial.

Esta actividad alimenta los hogares peruanos y gracias a la variedad que consiguen en cada faena, la gastronomía del país está en los primeros lugares del mundo.

Cecilio Huamanchumo , presidente del Gremio de Pescadores Artesanales del Puerto de Salaverry, en entrevista con Diario Correo, aseguró que actualmente están afrontando una crisis.

Precisa que hasta la primera semana de junio, una faena de 25 días le podía asegurar a un pescador la ganancia de S/ 1,000. Actualmente, no superan los S/ 300.

“La actividad pesquera ha bajado en estos momentos. No hay recursos hidrobiológicos. Puedo decirte que la actividad ha caído en más del 50%. Si antes por cada faena se ganaba S/ 1,000, ahora no llegamos ni a los S/300. Estamos sumamente afectados. Hasta la primera semana de junio la situación marchaba regular. Ahora no, todo se ha complicado”, contó.

Huamanchumo asevera que la caída está relacionada directamente con los trabajos de exploración de petróleo que realiza la empresa Anadarko en el litoral de La Libertad.

“Esta crisis se debe a los trabajos de Anadarko. Tenemos un promedio de 700 pescadores que se han visto afectados. Lo único que nos queda es tener paciencia y buena voluntad para trabajar y afrontar esta situación. Los pescadores sabemos afrontar las crisis y vamos a tener que salir adelante. Nuestros hijos y familia nos motivan permanentemente”, sostuvo.

Más atención

Luis Tiburcio , también hombre de mar, afirma que como pescadores se mantienen unidos porque es la única manera de superar esta época de “escasez”. No obstante, también plantea que el Gobierno Central intervenga cuanto antes en la infraestructura del muelle artesanal.

“Tiene 27 años de antigüedad, y lo que queremos es que se preocupen. Esto reactivaría el sector y podríamos tener mejores ingresos. Llamo al Estado, a la presidenta Dina Boluarte para que atiendan este pedido con mayor celeridad”, recalcó.

Tiburcio coincide en que el actual problema de los pescadores está relacionado directamente con Anadarko, aun cuando Perúpetro ha cominicado que esta actividad de la empresa privada en el mar de la región no afecta a los pescadores.

“No es así, sí nos afecta. Anadarko no se ha querido reunir con nosotros, no hay transparencia”, añadió Huamanchumo.