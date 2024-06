Desde el año pasado, el Ministerio del Ambiente (Minan) viene ejecutando el proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la Ciudad de Trujillo y Disposición Final de 9 Distritos de la Provincia”, cuyo presupuesto asciende a S/ 90 millones.

VER MÁS: Procuraduría investiga recorte de sueldos en la Municipalidad Provincial de Trujillo

Sin embargo, desde hace algunos días, el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Jorge Vásquez Tirado y el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Charles Paredes García, han advertido algunos detalles en la ejecución de este millonario proyecto que, desde el punto de vista de ambos, merecen ser investigados y aclarados.

Contenedores soterrados

En efecto, el concejal Jorge Vásquez dijo que planea denunciar ante la Fiscalía la presunta sobrevaloración de 20 contenedores soterrados (bajo tierra) que se instalaron en diferentes puntos de la ciudad.

Aseguró que, como parte de su función fiscalizadora, hizo cotizaciones en el mercado y constató que cada contenedor soterrado puede llegar a costar hasta S/ 40 mil, pero no S/ 145 mil como habría pagado el Minan.

PUEDE LEER: Municipalidad Provincial de Trujillo no puede reanudar obra abandonada

Hermetismo

El regidor informó que hace cuatro meses solicitó, mediante una carta enviada al Minan, se le remita el expediente técnico actualizado del proyecto, información sobre el financiamiento, cronograma de inicio y fin de los trabajos, además de la relación de las licitaciones que se están ejecutando con sus respectivos términos de referencia.

“Lo he pedido por transparencia, me dieron un código y hasta ahora no tengo respuesta. No solo es el tema de los contenedores soterrados, acá se tiene que hacer una exhaustiva investigación por parte de Fiscalía o Contraloría. Yo necesito el expediente, pues hay que revisar las consultorías que se han hecho y los vehículos que se han comprado”, agregó Vásquez.

A la fecha el Minan ya entregó a la MPT 27 camiones compactadores, 20 trimóviles, cuatro motocicletas, dos camionetas 4x4, dos volquetes de 18 m3, un volquete de 15 m3, dos montacargas, un camión cisterna, un cargador frontal y un minicargador.

No es cosa menor

Por su parte, Charles Paredes comentó que el Minan ha comprado también escobas y recogedores, pero estos serían de uso “domiciliario” y tampoco reunirían las condiciones necesarias para realizar el trabajo de limpieza en las calles de la ciudad.

“Además, hemos visto que le están colocando algunos dispositivos a camiones compactadores para poder levantar los contenedores y creo que eso está mal, pues al manipular estos vehículos, recién adquiridos, se puede perder la garantía”, advirtió.

Ante esta situación, Paredes anunció que solicitará formalmente al gerente del Segat, Wilso Rodríguez Vásquez, le informe por qué está sucediendo esto.

“Es más, desde noviembre de 2023, el Minan debió entregarnos uniformes, Equipos de Protección Personal (EPP) y hasta bloqueadores solares. Todo eso está en el proyecto, pero a la fecha no nos han entregado nada”, lamentó el dirigente sindical.

LEER AQUÍ: Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo ofrece más servicios a la comunidad

Que expliquen

El regidor Jorge Vásquez anunció que planteará ante el Concejo se apruebe un acuerdo mediante el cual se solicite al Minan autorice a sus técnicos que están trabajando en Trujillo asistir al pleno para que brinden explicaciones de los trabajos, compras, licitaciones y consultorías que se están ejecutando.

Correo se contactó con encargados del proyecto en Trujillo para obtener su versión, pero alegaron que no estaban autorizados para brindar declaraciones.

Asimismo, nos comunicamos con Shirley Meléndez, encargada de Comunicaciones, en Trujillo. Ella se ofreció a contactarnos con la central, en Lima, pero el responsable en esa ciudad, Edgar Palomino, dijo que se encontraba en reunión.