En La Libertad hay 78 obras paralizadas y su costo actualizado es de S/ 4,518 millones, según la Contraloría General de la República. Este número representa el 3.4% del número de obras estancadas a nivel nacional. Humberto Ramírez Merino, gerente regional de Control de La Libertad, sostuvo que el perjuicio económico en el 2023 en la región fue de 26.5 millones de soles.

Cuestionable

“Hay que hacer procedimientos de selección correctos e idóneos, hay que hacer una adecuada supervisión, los terrenos tienen que estar debidamente saneados, hay que verificar, hay que hacer todo un trabajo y no simplemente decir: ‘se firmó un contrato y como funcionario no me involucro’. No, el funcionario debe involucrarse y cautelar que las obras se ejecuten de manera correcta”, declaró.

En esa línea, también confirmó que se identificaron a 318 funcionarios o servidores públicos de la región implicados en presuntas responsabilidades penales. Se trata de directivos, profesionales, técnicos y titulares de entidades del Gobierno Nacional (53 funcionarios), del Gobierno Regional (65) y del Gobierno Local (200).

“Desde hace un tiempo ya contamos con nuestra facultad sancionadora. Hemos determinado 107 responsabilidades en procedimiento administrativos sancionadores. Se va a desarrollar el procedimiento correspondiente”, añadió.

Perjuicio

Efectivamente, estas cifras corresponden al balance de control 2023 de la Contraloría. Según el gerente Humberto Ramírez se realizaron 81 informes de control posterior a obras que superaban los S/ 200 millones. De ellos, 10 fueron de auditoría de cumplimiento y 71 de control específico. Esto permitió detectar un perjuicio económico de más de 26 millones de soles.