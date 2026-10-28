La Libertad continúa desangrándose. Sicarios asesinaron de cuatro balazos a un hombre de 38 años cuando se encontraba por la segunda etapa del sector Wichanzao, en el distrito trujillano de La Esperanza.

VER MÁS| Joven que perdió la mano con un explosivo se recupera en el Hospital Regional Docente de Trujillo

Así sucedió

El ataque ocurrió la noche de lunes, al promediar las 8:00 p.m. Según información preliminar, la víctima, que era conocida como “Danny”, se había reunido con un grupo de amigos para consumir bebidas alcohólicas. Sin embargo, al retirarse caminando por la parte posterior de la Institución Educativa Inicial N° 1784 Wichanzao, conocida como Santa Clara, habría sido interceptado por delincuentes que le dispararon a quemarropa. “Danny” recibió tres impactos de bala en la cabeza y uno en el pecho, quedando tendido sobre la vereda, boca abajo.

El estruendo de los disparos alertó a los vecinos, quienes hallaron el cuerpo ensangrentado y dieron aviso a la Policía Nacional.

Al lugar llegaron agentes de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de La Esperanza y efectivos de la comisaría de Bellavista, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Los detectives quedaron a cargo de las investigaciones para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables. Como parte de las diligencias, verificarán las imágenes de una cámara de videovigilancia que se encuentra en la esquina del Complejo Deportivo Santa Rosa.

Asimismo, se conoció que el fallecido residía a pocas cuadras del lugar del atentado. Él deja una hija menor de edad en la orfandad.

Este nuevo homicidio ha incrementado la alarma y la indignación entre los residentes de la zona, que exigen a las autoridades acciones drásticas para frenar a la delincuencia.

Cifras en rojo

Con este último crimen, la región La Libertad registra un total de 166 homicidios en lo que va del año. Trujillo es la provincia más golpeada, con 65 asesinatos. Le siguen Pataz (23), Chepén (23), Virú (17), Ascope (16), Pacasmayo (8), Gran Chimú (6), Santiago de Chuco (4), Otuzco (2) y Sánchez Carrión (2).