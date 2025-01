Luis Alberto Rodríguez Inga, taxista que resultó herido tras la explosión en los exteriores de la sede del Ministerio Público de La Libertad, ya fue dado de alta, se viene recuperando en su domicilio y pidió a la gente que le siga apoyando.

“Quisieran que me apoyen. Mi herramienta (automóvil) quedó inservible. Soy el sustento de mi hogar, que se pongan una mano al pecho y me apoyen, lo necesito”, indicó Rodríguez Inga, en declaraciones a Cosmos Noticias.

El hombre de 38 años al momento del atentado a la Fiscalía se encontraba por la zona y detuvo su automóvil, que es alquilado, debido a que el semáforo indicaba la luz roja.

“Me fui con un servicio a un restaurante. Avancé y justamente cambió el semáforo (luz roja), me detuve y no me di cuenta (referencia a los hombres en moto). Suena una carrera (aplicativo), miro mi celular y luego la explosión”, señaló.

El agraviado ya se encuentra en su vivienda situada en el barrio 6B del distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo.

PUEDE LEER: Piden el cambio de ministro del Interior

“Los médicos me dicen que estoy bien. No tengo fracturas graves y van a venir a realizarme un chequeo”, dijo.

Rodríguez Inga no podrá trabajar por varios días, debido a su estado de salud y perder su herramienta de trabajo. Ante ello, dijo que cualquier ayuda pueden hacerlo llegar al número Yape 924751277 o al 979527682 que está a nombre de su esposa Miriam Paredes.

Cabe mencionar que, el padre de familia también tiene un menor hijo que lucha contra la leucemia y que viaja cada semana a la ciudad de Lima para recibir su tratamiento.

VIDEO RECOMENDADO

ASÍ QUEDÓ LA ZONA DEL MINISTERIO PÚBLICO TRAS ATAQUE