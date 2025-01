Luego de que un estudio internacional a cargo de la institución TomTom Trafic revelara que Trujillo se encuentra entre las 10 ciudades con el peor tráfico en el mundo, el presidente de la Comisión de Transporte del Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Giancarlo Toribio Castro, pidió al gerente de Transportes Metropolitano de Trujillo (TMT), Víctor del Carpio Sedano, realizar un “mea culpa” por esta grave situación.

El concejal comentó que no es posible que a nivel nacional “vendan” a TMT como el máximo logro de un Organismo Público Descentralizado (OPD) en esta ciudad, cuando en realidad no está cumpliendo su función.

“Yo me pregunto, ¿cuál es el trabajo que cumple TMT? Yo si fuera el gerente de TMT haría un mea culpa. Recuerden que el señor gerente (Víctor del Carpio) tiene muchos años en el tema de transportes. Ha tenido capacitaciones, se va a Colombia, dicta seminarios y cursos. Habla del Corredor Vial Norte -Sur para Trujillo como si eso fuera la solución al problema del tráfico y eso no es verdad”, manifestó.

Un tema antiguo

Giancarlo Toribio recordó que el tema del Corredor Vial Norte-Sur y Rutas Alimentadoras para cinco distritos no es nuevo, pues data desde hace 10 años y, desde su punto de vista, su ejecución se concretaría en unos 10 años más. “Siguen haciendo estudios e informes, pero muy poco en concreto”, cuestionó.

El regidor pidió reflexionar a los funcionarios y vean que el corredor vial en Lima no solucionó nada, al contrario la capital se encuentra, también, en el top 10 de ciudades con peor tráfico en el planeta. (Trujillo está en el puesto 9 y Lima en el puesto 7, según el ranking de Tom Tom Trafic).

Coincide

Por su parte, el regidor Jorge Vásquez Tirado calificó como una “vergüenza” que Trujillo figure entre las 10 ciudades con el peor tráfico del mundo y coincidió con su colega Giancarlo Toribio al sostener que debería desaparecer TMT, pues no funciona como unidad técnica.

“El problema con TMT es que no formula ningún proyecto, solo se dedica a realizar consultorías de cosas que no son productivas para mejorar el tema de transportes. El señor Víctor del Carpio ha viajado dos veces a Colombia y le dije que cuando venga, por lo menos formule un proyectito, pero hasta el momento no hay ninguna idea de proyecto”, resaltó.

Es ignorancia

Quien salió en defensa de Víctor del Carpio Sedano fue el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez . El burgomaestre sostuvo que muchos emiten opiniones desde la ignorancia. “Para ellos no es importante la toma de decisiones racionales, sino el gesto político y solo se quedan en eso. Muchos pueden decir que TMT ha demorado demasiado en colaborar con los estudios del Bus Rapid Transit (BRT), pero hay que tener en cuenta que son proyectos de larga data, que tienen que ver con la vida de 600 mil personas. Se necesita de normas, de maduración”, indicó.

En relación a que Trujillo es una de las ciudades con el peor tráfico del mundo, Mario Reyna aseguró que es el resultado de la falta de planificación con la que ha crecido la ciudad desde el año 80.