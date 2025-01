El gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, arremetió contra los congresistas por los últimos escándalos suscitados en el Parlamento. Para el líder de Alianza para el Progreso (APP), los legisladores no sacarían “ningún voto” si postularan en las próximas elecciones municipales.

“Ahorita, si un congresista fuera candidato a alcalde no saca ningún voto. A ver, que postule un congresista a ser alcalde, no saca ningún voto pues, se fregaron porque no son como Acuña”, aseguró durante una ceremonia en donde anunció obras viales en el distrito de La Esperanza.

Indeciso

Pese a que cuestionó el trabajo de los denominados “padres de la patria”, el líder de APP dijo estar en contra de una posible censura al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. Como se sabe, 21 legisladores firmaron una moción en contra del integrante de APP por considerar que no tomó las medidas necesarias para afrontar la crisis dentro del Parlamento luego de conocerse la existencia de una presunta red de prostitución al interior de este poder del Estado.

“Espero que las bancadas sean reflexivas, traten de pensar en el país, hoy más que nunca queremos estabilidad, hoy más que nunca necesitamos gobernabilidad y una censura en el Congreso no será bien vista por los empresarios y países que quieren invertir en el país. Entonces, una invocación a los miembros de las bancadas para que reflexionen”, dijo.

En ese sentido, Acuña aseguró que Salhuana cuenta con el apoyo de toda la bancada apepista.