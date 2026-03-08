La Policía Nacional del Perú confirmó la detención de tres presuntos implicados en el atentado con explosivo ocurrido en la Discoteca Dalí, un ataque que dejó más de 30 personas heridas durante una presentación musical.

El hecho se registró la madrugada del 7 de marzo en la ciudad de Trujillo, cuando el local nocturno se encontraba lleno de asistentes.

Según los primeros reportes, el estallido generó momentos de pánico entre los asistentes, quienes intentaron salir del lugar mientras algunas personas quedaban tendidas en el suelo con diversas lesiones.

Capturan a tres presuntos implicados

De acuerdo con información oficial, dos adultos y un menor de edad fueron detenidos como parte de las primeras acciones policiales.

Los sospechosos quedaron bajo custodia mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar su grado de participación en el atentado.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa y no se descarta la participación de otras personas vinculadas al ataque.

Más de 30 personas resultaron heridas

El atentado ocurrió durante una fiesta con presentación musical, cuando el establecimiento se encontraba con una gran cantidad de asistentes.

Tras la explosión, decenas de personas resultaron heridas, varias de ellas por esquirlas y la onda expansiva del artefacto.

Algunos de los afectados tuvieron que ser trasladados de emergencia a hospitales de Trujillo, mientras ambulancias y equipos de emergencia acudían rápidamente al lugar.

Investigación apunta a extorsión

Las autoridades investigan si el ataque fue una advertencia contra los propietarios del local nocturno, en un posible caso de extorsión.

Este tipo de ataques suele ser utilizado por bandas criminales que exigen pagos a empresarios a cambio de no atentar contra sus negocios, una modalidad delictiva que ha aumentado en la región La Libertad.

La Policía no descarta que detrás del atentado exista una organización criminal más amplia.

Pánico y evacuación tras la explosión

Testigos señalaron que la explosión ocurrió de manera repentina, generando gritos y desesperación dentro del local.

Muchos asistentes corrieron hacia las salidas para ponerse a salvo, mientras los equipos de emergencia llegaban minutos después para atender a los heridos.

La zona fue acordonada por la Policía para recoger evidencias y continuar con las diligencias.

El atentado ha generado preocupación entre los ciudadanos de Trujillo, reavivando el debate sobre la seguridad en los espacios de entretenimiento nocturno.