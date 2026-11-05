El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Extorsiones y Delitos Conexos dictó nueve meses de prisión preventiva contra alias “Brunacho”, presunto integrante de la organización criminal “Los Pulpos” sindicado de perpetrar extorsiones en la provincia de Trujillo.

VER MÁS| Patrimonio cultural de Trujillo en riesgo por El Niño: Lluvias golpearán a La Libertad hasta mediados de abril

Bruno Jesús Villarreal Cruz (19) es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos contra la seguridad pública, tenencia ilegal de municiones y explosivos, y contra el patrimonio.

Él fue atrapado hace dos semanas en el asentamiento humano Nuevo Jerusalén del distrito trujillano de La Esperanza.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte lo capturaron en posesión de cinco municiones de arma de fuego, dos cartuchos de emulsión explosiva, un manuscrito con contenido extorsivo y un celular.

Con estas evidencias, la Fiscalía requirió el internamiento preventivo de alias “Brunacho” en el penal El Milagro de Trujillo. Durante ese tiempo será investigado y, de comprobarse su participación en ilícitos, podría ser condenado a una pena superior a los 10 años.