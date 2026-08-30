El Gobierno Regional de La Libertad pidió la presencia de la presidenta Keiko Fujimori y del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en Trujillo, tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un ciudadano durante la madrugada de este domingo. Tras el atentado registrado en la avenida Húsares de Junín, la entidad solicitó acciones contra las organizaciones criminales que operan en la región y mayor respaldo del Gobierno nacional.

“Esto es intolerable. La Libertad exige seguridad para sus ciudadanos. Desde el Gobierno Regional hemos cumplido y seguiremos cumpliendo nuestra responsabilidad. Hemos invertido más de S/100 millones para fortalecer a la Policía Nacional, con patrulleros, tecnología, inteligencia, videovigilancia y equipamiento especializado, y continuaremos invirtiendo en seguridad”, indicó la máxima autoridad regional, a través de un comunicado.

El GORE La Libertad informó que ha destinado más de S/100 millones para fortalecer a la Policía Nacional con patrulleros, tecnología, videovigilancia, inteligencia y equipamiento especializado. Sin embargo, sostuvo que estas medidas deben estar acompañadas de capturas y resultados frente a las bandas delictivas.





Piden mayor persecución criminal

La autoridad regional reclamó más inteligencia operativa y persecución de las organizaciones criminales. Además, pidió que los responsables de los delitos sean identificados, capturados y sometidos a la justicia.

El Gobierno Regional señaló que continuará invirtiendo en seguridad, pero consideró necesario reforzar la intervención del Ejecutivo y el Ministerio Público. La entidad sostuvo que mientras continúen los asesinatos, extorsiones y secuestros, se requiere una respuesta mayor frente a la criminalidad.