La obra de mejoramiento de la intersección vial de las avenidas América Oeste y Jesús de Nazareth, que ejecuta la Municipalidad Provincial de Trujillo, alcanzó un 80% de avance, tras el vaciado de 275 metros cúbicos de concreto realizado la madrugada de hoy, jueves.

MIRA ESTO| Congreso cita a ministros para que expliquen trabajos de emergencia en Pataz

El ingeniero residente Manuel Calderón explicó que fueron necesarias 35 mezcladoras para culminar esta etapa en una jornada nocturna que se extendió por ocho horas.

“Tras el vaciado de concreto, restan los trabajos de construcción de veredas con adoquín y la siembra de palmeras, tal como lo establece el expediente técnico”, precisó.

El especialista pidió paciencia a conductores y vecinos, asegurando que la infraestructura tendrá una vida útil de alrededor de 30 años, soportando el tránsito de vehículos pesados y livianos. También recomendó a las autoridades replicar este modelo con concreto MR 48, material que garantiza mayor durabilidad frente al alto flujo vehicular de la ciudad.

“Trujillo es una pequeña metrópoli y por el tipo de tránsito que se registra, hace necesario que se use el concreto MR48 para las intersecciones, que son las zonas de la ciudad que más carga vehicular soporta”, agregó.

Sobre las especificaciones técnicas, el ingeniero detalló que el espesor del pavimento es de 16 centímetros, cumpliendo con lo estipulado en el expediente técnico.

La obra, denominada “Reparación de pavimento y señales de tránsito en la intersección vial de la avenida América Oeste con la avenida Jesús de Nazareth”, cuenta con una inversión de S/ 821,979.54 por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo. La ejecuta el Consorcio Intersecciones (CRG Ingenieros y Técnica de Ingeniería y Contratos S.A.C.). El plazo de duración es de 45 días calendario y el área intervenida abarca 2,779 metros cuadrados.