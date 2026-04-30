Agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Uprove) de la Policía detuvieron en Trujillo a una persona cuando vendía una motocicleta robada que había ofrecido a través de las redes sociales.

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La intervención ocurrió en la cuadra 13 de la calle Benito Juárez, en el distrito de La Esperanza. Hasta ese lugar llegaron efectivos tras detectar que Jorge Luis Gonzáles Valverde (41) ofrecía el vehículo, de placa de rodaje 5718-9P, a través de la plataforma Marketplace de Facebook. La unidad tenía una requisitoria vigente porque había sido hurtada el 6 de noviembre de 2022.

Los agentes detuvieron a Gonzales y lo trasladaron a la Uprove, en donde será investigado por los presuntos delitos contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada, y contra la fe pública, por falsedad genérica.