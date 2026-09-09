El viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Fernando López Sánchez, sufrió una caída durante una visita oficial al complejo arqueológico Chan Chan, ubicado en Trujillo, región La Libertad. El incidente ocurrió mientras recorría una de las estructuras del sitio y motivó la intervención de personal de seguridad y equipos de emergencia.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, López Sánchez había subido a una de las estructuras cuando perdió el equilibrio y cayó. Tras el accidente, fue atendido en el lugar y posteriormente evacuado para recibir atención médica.





Bomberos auxiliaron al funcionario

Luego del incidente, efectivos del Cuerpo General de Bomberos acudieron al complejo arqueológico para brindar asistencia al viceministro. El personal de emergencia participó también en las labores de evacuación y colocó al funcionario en una camilla para trasladarlo fuera del recinto.

López Sánchez fue llevado a un centro de salud local con el objetivo de determinar el alcance de las lesiones ocasionadas por la caída. Las primeras informaciones señalaron que presentaba una lesión en el brazo derecho.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, comunicó inicialmente que López Sánchez se encontraba estable. De acuerdo con información de medios locales, el funcionario presenta una lesión en el brazo derecho y una posible fractura en la misma extremidad.

“Está estable según las primeras indicaciones”, señaló el titular de Cultura al referirse a la condición de López Sánchez.

El alto funcionario ocupa el cargo de viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales desde el 9 de agosto de 2026. Su designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 011-2026-MC, publicada en el diario oficial El Peruano.

Entre sus competencias se encuentra la protección, administración, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación. También desarrolla funciones relacionadas con la declaración y protección de bienes considerados parte del patrimonio cultural peruano.