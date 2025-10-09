Con la puesta en funcionamiento de la estación de monitoreo de cámaras de videovigilancia instalada en el parque Divino Niño Jesús, de la urbanización San Fernando, las calles serán vigiladas de manera permanente, aseguró el gerente (e) de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Luis Verdi Ávila.

El funcionario inspeccionó el lugar junto a integrantes de la Junta Vecinal de Seguridad Vecinal (Juvesc). Ellos verificaron las pruebas de monitoreo a cargo de personal edil.

“La idea es que las personas extrañas o en situaciones sospechosas tengan conocimiento que están siendo observadas”, explicó Verdi.

Señaló que en la estación se monitoreará de manera permanente las cámaras de videovigilancia que los vecinos han permitido articular con la minicentral.

Precisó que son 23 las estaciones que se han instalado y que ya se han empezado a realizar las pruebas del caso con la finalidad de ponerlas en funcionamiento en los próximos días.