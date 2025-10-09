El alcalde Mario Reyna Rodríguez empezará a evaluar al personal contratado en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT). “Los gerentes van a traer al personal que contrataron, para que expliquen qué es lo que están haciendo y cuánto es lo que están ganando”, dijo en la II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de este organismo.

Agregó que han enviado un memorándum circular a las gerencias informando sobre estas acciones de control. “Les hemos dado libertad a los funcionarios para que contraten el personal que necesitaban, no he intervenido en eso y sería malo saber que se hizo contratos por amiguismo. Eso sería un delito”, aseveró.

En esta actividad, asimismo, el alcalde criticó “el modelo neoliberal o de libre mercado que se sigue en el país desde la Constitución del 79”. Según dijo, “necesita urgentes reajustes que los políticos deberían empezar a ver porque, entre otros, le ha hecho mucho daño a la administración pública y sigue haciendo más ricos a los ricos”.