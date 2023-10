Una autoridad edil más se suma a la lista de extorsionados en la región Lambayeque.

Esta vez, hasta la sede del área Antiextorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) se hizo presente el alcalde de la provincia de Ferreñafe, Polanski Carmona, quien denunció que delincuentes le exigen pagar por adelantado la suma de S/5,000 a cambio de brindarle seguridad y no asesinarlo ni a él, ni a su familia.

Denuncia. El burgomaestre aseguró que él o los desconocidos, la mañana del último jueves, le escribieron al número de su teléfono celular personal, donde le indican ser de la organización criminal “El Tren de Aragua”.

“Estuve el jueves en la sierra de Kañaris y allá no hay señal, recién en la noche pude leer los mensajes de whatsapp, donde amenazan con volar mi casa, la casa de mis hijos, con bajarme la llanta, lenguaje de ellos. Hoy (ayer) he recibido otro mensaje donde me dan un plazo de 24 hora para depositarle por adelantado S/5,000 o me van a meter granada o plomo”, sostuvo la autoridad.

Es por ello que decidió acudir hasta la Divincri para poner de conocimiento a la Policía y así puedan realizar las investigaciones que corresponde.

Indicó que probablemente solicitará seguridad para evitar cualquier atentado contra su integridad física.

“Justo estoy yendo a la subprefectura para pedir garantías, para mí y para la familia. Tengo tres hijos y me preocupa. Uno es político y hay que estar saliendo para cualquier cosa. Los delincuentes están muy avezados ya porque no respetan a las autoridades, estoy enterado de que hay más colegas víctimas de extorsión”. dijo.

Finalmente indicó que coordinará en todo momento con los detectives y pide a los otros alcaldes a denunciar el hecho. Cabe indicar que van 8 autoridades ediles extorsionadas.

