Más autoridades ediles continúan en la mira de los extorsionadores en la región Lambayeque, quienes les exigen pagar fuertes sumas de dinero a cambio de brindarles “seguridad” y no asesinarlos.

Esta vez, uno de los agraviados es el alcalde del distrito de Picsi, Juan Coronado Sánchez, quien desde el 7 de septiembre recibió llamadas y mensajes de texto whatsapp, donde lo amenazaron de muerte para que pague S/50,000 de cupo asegurando ser de la organización criminal “El Tren de Aragua”.

Sucedió cuando estaba en su vivienda en el caserío El Horcón, donde los maleantes, a través del número de teléfono 973-366-322 le indican lo siguiente. “Te habla Frank de Trujillo, estoy pisándote los talones a ti a tu familia, pero si no contestas tendré que actuar (...) Te he seguido cuando salías de la casa de tu mujer donde vive con tus hijos, dos que estudian en Chiclayo y uno en Capote (...). La policía no te van a cuidar todos los días”, se escucha.

“Que nos siguen los pasos todos los días, pero eso no nos amedrenta, porque estamos asumiendo el trabajo con mucha responsabilidad. Es la primera vez, que recibo este tipo de amenazas y ya he denunciado en la Divincri”, sostuvo Coronado Sánchez.

Por otro lado, también es víctima de extorsión el burgomaestre, Julio Gálvez Marrufo, a quien desde pasado mes, le envían mensajes de texto y llamadas amenazándolo de muerte, para obligarlo a pagar casi la misma fuerte suma de dinero.

Al mismo tiempo también recibe las intimidaciones, el gerente de Administración de la mencionada comuna, Edward Gianmarco Zeña Garboza. “Nos llamaron a intimidar que no van a matar a los dos, que sabían en que nos movilizábamos , mencionan a nuestra familia. Quieren que les demos dinero”, aseguró Zeña.





