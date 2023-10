El presidente de la Junta de Usuarios del Valle Chancay-Lambayeque, Ramón Ríos Asenjo, afirmó que su organización hará todo lo que esté a su alcance para evitar la ejecución de la iniciativa “Sistema Hídrico Integral del Valle-Chancay-Lambayeque”.

Señaló que esta inversión, de más de $ 500 millones, impactará en las 16 comisiones de usuarios, que han tomado la decisión de oponerse porque no hay sustento técnico y respaldo social.

Asimismo, declaró que el gobernador regional, Jorge Pérez Flores, es persona no grata por haber actuado en contra de los intereses del sector agrícola lambayecano.

Ríos Asenjo señaló que la iniciativa conllevará la construcción de la presa La Montería, y que el objetivo es trasladar hasta ahí 260 millones de metros cúbicos de agua del valle Chancay para el riego de terrenos ubicados en Reque, que están en manos de empresas agroexportadoras.

Enfatizó que no es posible ampliar la frontera agrícola, porque la oferta de agua es baja. “De la zona de Reque, son más de 33 mil hectáreas que se quieren sumar. En años anteriores, las comisiones han intentado instalar nuevos cultivos, pero no se puede porque no hay recurso”, anotó.

Agregó que el gobernador Pérez ha impulsado la iniciativa, a través del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), pese a estar al tanto sobre conflicto de los comuneros del área de Chaparrí.

Dirigente explicó la postura que han asumido 16 comisiones.

LEE AQUÍ: Agricultores plantean consulta previa ante proyecto La Montería

De otro lado, Ríos indicó que la firma del convenio entre el gobierno regional, Proinversión y el ministerio de Agricultura se dio luego de que la ministra, Jennifer Contreras, fue informada sobre la situación de la administración del agua en el valle Chancay.

“En la mañana conversó y se tomó foto con nosotros y en la tarde estaba firmando el convenio”.

Los agricultores demandan que el Estado los apoye mediante la zonificación de cultivos o en la instalación de productos con potencial exportador.

El valle dispone de 120 mil hectáreas, de las cuales más de 30 mil hectáreas han sido sembradas.

Además, hay otro factor que juega en contra y es la desconfianza luego de los resultados que trajo el proyecto de irrigación Olmos, pues los pequeños agricultores no reciben los beneficios de esa nueva infraestructura.

La iniciativa impactará en las 16 comisiones (dirigentes de base y usuarios) que han tomado la decisión de oponerse a esa inversión que no tiene sustento técnico y respaldo social.

Defienden la captación del agua en el valle.

También se oponen

Un grupo de comuneros de Santa Catalina Muchik de Chongoyape y defensores ambientales del área de conservación Chaparrí protestaron en Chiclayo y expresaron rechazo a La Montería.

El presidente de la comunidad, Edivar Carrasco Vásquez, informó que se mantienen firmes en su defensa a la zona ecológica y dijo que la iniciativa, promovida por el GORE, favorece a empresas, como Gloria y al grupo Huancaruna Perales.

LEE AQUÍ: Reavivan rechazo contra proyectos de represas La Montería y Sicán

VIDEO RECOMENDADO

Cantante Estrella Feijóo es víctima de delincuentes