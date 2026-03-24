Pacientes con VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) que se atienden en la Red Prestacional Lambayeque (RPL) expresaron su preocupación por la entrega restringida de etravirina de 200 mg, un medicamento esencial en sus tratamientos antirretrovirales.

DUDAS. Aunque no se ha reportado un desabastecimiento total, usuarios indicaron que el fármaco viene siendo dispensado en menores cantidades, lo que los obliga a acudir con mayor frecuencia a farmacias privadas y genera incertidumbre sobre la continuidad del tratamiento.

“Nos están dando el medicamento, pero en pocas dosis. Antes nos entregaban para más tiempo, ahora tenemos que venir más seguido y eso preocupa”, señaló M.R., paciente en tratamiento. En tanto, J.P. advirtió: “No sabemos si más adelante habrá suficiente. Vivimos con esa duda porque este medicamento es esencial para nosotros”.

La etravirina es un antirretroviral del grupo de los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa (ITINAN), utilizado en EsSalud para el tratamiento del VIH-1 en pacientes previamente tratados. El medicamento forma parte del Petitorio Farmacológico institucional y su provisión está contemplada dentro del programa Targa (Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad).

Fuentes sanitarias del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (HNAAA) indicaron que esta situación no sería exclusiva de Lambayeque. Según señalaron, se alista una convocatoria para asegurar el abastecimiento del fármaco en los establecimientos de las redes asistenciales de EsSalud a nivel nacional.

En paralelo, otros pacientes también están preocupados por la provisión medicamentos oncológicos, como oxaliplatino, paclitaxel, temozolomida, citarabina, metotrexato, capecitabina, imatinib, trastuzumab, erlotinib, bortezomib, bicalutamida y abiraterona, entre otros.

Estos fármacos cumplen un rol clave en el tratamiento de distintos tipos de cáncer. Por ejemplo, el trastuzumab es fundamental en terapias contra el cáncer de mama HER2 positivo; el imatinib se usa para tratar la leucemia mieloide crónica; mientras que el paclitaxel y el oxaliplatino son ampliamente utilizados en quimioterapias para cánceres de mama, ovario y colon.

“Nuestro tratamiento no puede esperar. Cada ciclo es importante y cualquier retraso genera angustia”, señaló Lucía C., paciente en quimioterapia. En tanto, Rosa A. indicó: “Dependemos de estos medicamentos. Sin ellos, el tratamiento simplemente se detiene”.

Pacientes con VIH indicaron que la interrupción del tratamiento antirretroviral puede favorecer la resistencia del virus.