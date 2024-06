Las calles de la ciudad lucieron repletas de residuos sólidos, debido a la paralización de labores de los obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh); quienes vienen exigiendo mejoras salariales y equipamiento. Desde la comuna informaron que 90 toneladas de basura se dejaron de recoger durante el turno mañana, a consecuencia de las manifestaciones. Ante ello, se anunció descuento para los obreros huelguistas.

Tal como Correo expuso en sus anteriores ediciones, el último lunes, los trabajadores municipales iniciaron las protestas. Esto, con la finalidad de solicitar a la alcaldesa Janet Cubas Carranza, la entrega de un bono de S/1500 a partir del próximo año. A pesar de las advertencias sobre la prolongación del paro para este miércoles, los obreros precisaron que la burgomaestre se negó al diálogo; por lo que continuaron en pie de lucha la mañana de ayer.

“Esta manifestación se está dando porque no se llega a un acuerdo. Nosotros queremos este bono porque la remuneración no alcanza para solventar la canasta familiar. Algunos trabajadores ganan solo S/1500 que no los abastece, por claros motivos, y es por ellos que salimos a marchar”, dijo el secretario general del Sindicato de Obreros de la MPCh, Gabino Llatas.

Correo hizo un recorrido por las calle Arica y las avenidas Oriente, Sáenz Peña, José Balta y Pedro Ruiz, logrando evidenciar la gran contaminación por la acumulación de residuos sólidos. También recogió las quejas de vecinos de las zonas y comerciantes del Mercado Modelo, quienes resultaron gravemente afectados por esta problemática.

“Tenemos que vender nuestros productos frente a la basura. La gente no quiere entrar por aquí porque los olores son insoportables y es totalmente entendible”, dijo la comerciante Mery Fernández.

La acumulación de basura no solo se registró en el centro de la ciudad; sino también en las diversas urbanizaciones tales como Santa Victoria, Santa Ángela, San Juan y otras; donde las bolsas con desperdicios invadían las pistas y veredas dificultando el libre tránsito de los transportistas y peatones.

Luego de esta paralización, la alcaldesa Janet Cubas sostuvo una reunión con su equipo técnico para evaluar las estrategias a tomar sobre la contaminación por residuos sólidos. “Se dejó de recoger la basura durante el turno mañana. Respecto a ello, el personal del turno tarde trabajará con toda la maquinaria disponible para solucionar el problema”, afirmó el gerente de Desarrollo Ambiental, Benhur Zambrano Chávarry.

Asimismo, la alcaldesa mencionó que la comuna aplicará descuentos en los salarios de los obreros que se ausentaron en su jornada laboral. “Para nosotros es un abandono de labores (...). Ellos (manifestantes) deben tener conocimiento que no podemos asumir compromisos como los bonos de manera irresponsable”, expuso.