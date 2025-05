La Fiscalía Militar Policial de Chiclayo solicitó prisión preventiva para dos policías que habrían permitido la fuga de Eber Tiparra Zapata, alias “Chacho”, sentenciado a cadena perpetua por asesinato.

El requerimiento fue presentado ante al Juzgado Militar Policial a fin de que ordene la detención de los suboficiales Luis Vitón Díaz y Hugo Chinchay Moreno.

Ambos agentes de la Policía Judicial estuvieron a cargo de la custodia del delincuente, el día que se escapó de los interiores de la carceleta, en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

Para ello, trascendió que el comandante de guardia o el encargado del calabozo, habrían gritado un nombre ficticio que tenía orden de libertad, respondiendo a ese llamado “Chacho”, quien pudo de esa manera, salir tranquilamente de la sede judicial.

Burlando la seguridad, al ser recapturado, “Chacho” no delató a ningún agente de la Policía Judicial, pese a la insistencia de los efectivos policiales de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac).

“Como no fueron a avisar a la celda 4 me he parado y he salido a todo o nada. Mi toalla me la he puesto como si fuera mi chalina, he salido con mi cabeza gacha, he firmado, pero no me han pedido documentos. No tengo ni plata para fugar con alguien”, narró el delincuente.

“Nadie te va a creer”, le respondieron los agentes de la Diviac, pues minutos antes, Eber Tiparra les habría ofrecido S/ 2,000 a cambio de que lo dejen en libertad.

Como se recuerda, “Chacho” fue sentenciado a cadena perpetua por asesinar a una madre de familia, a quien disparó en el rostro, por defender a su hija cuando intentaban robarle su celular.

“En las circunstancias en que se dan los hechos, estamos hablando de una probable negligencia funcional de sus integrantes, por eso es que se aboca al conocimiento la Fiscalía Militar Policial y eso va terminar en un debido procedimiento administrativo y luego en una calificación jurídica para imputar si es que ha habido responsabilidad o negligencia”, explicó el abogado Almanzor Toro.

