La Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) del Ministerio Público declaró no ha lugar abrir una investigación contra el fiscal Aldo Paredes Delgado, de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor).

La queja la interpuso el abogado Edmundo Gálvez Rodríguez el 11 de enero de 2023, acusando al fiscal de una supuesta inconducta funcional, por haber emitido una disposición (el 15 de noviembre de 2022) que resultó favorable a denunciados de Pucalá.

En dicha disposición N° 10, la Fecor declaró que no procede formalizar investigación preparatoria contra Max Ayora Inoñán (exgerente de AgroPucalá) por los delitos de organización criminal, defraudación tributaria y lavado de activos (carpeta N° 09 – 2022).

Para ello, la Fecor argumentó que la supuesta estructura criminal enquistada en la azucarera está siendo investigada en otra carpeta fiscal (46-2018) por lo que se vulneraría la prohibición de persecución múltiple. No obstante, el quejoso adujo que se debió acumular ambas carpetas.

En su defensa, el fiscal Aldo Paredes señaló que “actúa con criterio de conciencia, probidad e imparcialidad”.

Es así que el fiscal superior de la ODCI, Telésforo Vásquez Figueroa sostuvo que “corresponde rechazar la queja en razón a que el fiscal cuestionado actuó conforme a sus atribuciones en la investigación de la carpeta 09 – 2022″.

Además, porque en dicha carpeta, Gálvez Rodríguez interpuso recurso de elevación de actuados, el cual fue amparado en parte por la Fiscalía Superior, la cual consideró que no había motivos para quejar al fiscal.

“Actuó conforme a sus atribuciones no acreditándose los cuestionamientos formulados por el recurrente, más aun cuando el superior jerárquico no los ha evidenciado, ya que no ha dispuesto que se comunique presuntas irregularidades en la actuación funcional que amerite la intervención de esta ODCI”, resolvió.

LEE AQUÍ: Hallan muerto a trabajador de Epsel en su centro de labores

VIDEO RECOMENDADO