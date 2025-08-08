El locutor Tomás Rojas Aldana, de 57 años de edad, fue detenido en la provincia de Ferreñafe, en la región Lambayeque, por haber cometido el presunto delito de chantaje.

La denuncia la interpuso el empresario, Daniel Ángel Loyaga Benites (43), representante del Consorcio Constructores del Norte, a cargo de una obra de pavimentación en el distrito de Pueblo Nuevo.

Según el denunciante, el individuo conocido como Tomy Rojas, le pidió dinero a cambio de no difundir en su programa “Informativo La Verdad”, las supuestas irregularidades detectadas en la obra.

Como medio de prueba, el empresario mostró los mensajes que el locutor le envió a su WhatsApp.

“Me han comunicado sobre las veredas. Me llamaron para ir hasta allá y que filme todo eso. Voy a ir después de las 10 por ahí, por eso le paso la voz”, se lee en los mensajes.

El denunciante también mostró una captura de Yape por el monto de 200 soles, que supuestamente le envió a Tomy Rojas para que no difunda nada de la obra; sin embargo, este no habría aceptado dicha cantidad y se la devolvió.

“Amigo Daniel, te devuelvo tu yape, la gente está acá en mi casa, quieren que los entreviste”, consta en el acta policial.

Además, dijo que un trabajador de su confianza llamó por celular a Rojas Aldana a fin de apaciguar la situación, pero este le solicitó S/ 1,000. Dicha llamada, el denunciante la grabó y presentó en un usb.

Precisamente, el audio de esa conversación ha sido difundido en redes sociales. A continuación transcribimos parte de dicho diálogo:

Empleado (E): El hombre me dice, habla con tu amigo, por eso te llamé, para que coordines con el hombre.

Locutor (L): Te entiendo, pero no me va a venir a basurear con cualquier propina.

E: Yo quería hablar con ustedes de la mejor manera para que lleguen a un acuerdo.

L: La gente me saque la mierda a mí por no hacer nada, y por huevadas no pes cholo, fuera algo bueno, ya acepto, pero así no hermanito.

E: Cuanto quieres tú...

L: Yo te he dicho una luca… Tampoco me va a basurear con cojudeces el pata, esa es la vaina, para eso le pido propina a mi hijo... Yo se la he devuelto su plata, lo que me ha yapeado yo le he devuelto, pregúntale. El pata me llamó, le digo de los pobladores, y me dijo: no hermano, de aquí te doy una cosita, pero me yapeo 200 lucas, yo le he devuelto Y él se dará cuenta por qué.

E: Déjame conversar con el hombre, yo te aviso.

L: Sí hermano, porque yo mañana voy a continuar, voy a llamar al alcalde para decirle que esa vaina la hagan botar.