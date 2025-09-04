De una muerte segura se salvó una mujer, luego de que le cayera una supuesta bala perdida.

Este suceso se registró a las 9:46 de la noche del último martes, cuando Blanca Katherine Arámbulo Herrera, de 35 años de edad, se encontraba en el exterior de su vivienda ubicada en la manzana F, lote 03 del pueblo joven Jorge Chávez, en la ciudad de Chiclayo.

De acuerdo a la información policial, la agraviada, quien es hermana del delincuente alias “Coya” o “Toño”, vendía parrillas y anticuchos en el frontis de su domicilio, de pronto escuchó varios disparos que no sabía de donde provenían.

A los pocos segundos, se percató que estaba sangrando, pues uno de los proyectiles le había impactado en el tórax.

El fuerte dolor no le permitió continuar de pie y se desplomó en el pavimento, quedando ensangrentada.

Sus familiares al percatarse que estaba herida, la condujeron rápidamente hasta el servicio de emergencia del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud, donde los médicos de turno lograron estabilizarla, para luego ser operada y extraer la bala.

El caso fue informado a los agentes del área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes acudieron hasta el nosocomio y se entrevistaron con la madre de familia herida y algunos de sus seres queridos, quienes indicaron que solo escucharon los disparos, mas no sabían quién los realizó.

Luego, los detectives se dirigieron hacia la zona, donde recogieron algunos casquillos de los balazos que se ejecutaron, no descartando que se trate de un atentado.

Cabe indicar que el hermano de la víctima, Segundo Antonio Arambulo, registra antecedentes policiales por múltiples delitos como robo agravado, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de terrenos. Asimismo, hace un año resultó baleado por unos sicarios en de Tumán.

